Marjales muy activos en Sagunt
Acció Ecologista Agró y el ayuntamiento impulsan un anillamiento y acciones de voluntariado para la conservación de la flora y la avifauna de sus dos humedales
Conocer las aves que existen en el marjal norte de Sagunt y poder estudiarlas en su propio habitat es uno de los objetivos que se esconden tras la actividad preparada por Acció Ecologista-Agró y el Ayuntamiento de Sagunt para el próximo 8 de febrero.
Se trata de una jornada de anillamiento científico, que coordinará el Grup Au de orinitología mediante la cual se dará a conocer esa técnica de estudio de la avifauna así como las especies de aves que se puden encontrar en la Finca de Penya, reserva de fauna silvestre anexa a la Casa Penya, que custodia Agró.
Es una de las propuesta más especiales dentro del programa de invierno de la Casa Penya, centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara. La jornada de anillamiento comenzará a las 11.00 h y tendrá una duración de dos horas, para la que se requiere inscripción previa.
Además de esta actividad, desde Acció Ecologista Agró recuerdan que el resto de domingos de febrero, el centro abre sus puertas para poder descubrir a través de las visitas guiadas la historia y los tesoros naturales del Marjal de Almardà-Almenara.
Voluntariado Marjal dels Moros
Además, Acció Ecologista-Agró y el Ayuntamiento mediante su proyecto de voluntariado ambiental, la Colla Verda, ha organizado otras tres acciones para promover la conservación de la Marjal dels Moros, otro de los humedales destacados de Sagunt. Los voluntariados se llevarán a cabo los días 31 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo a partir de las 10:30 horas.
La primera cita, este sábado, 31 de enero, se realiza con motivo del Día del Árbol. La programación contempla llevar a cabo una plantación que contará con la colaboración del Servicio Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia, que facilitará especies autóctonas para plantar.
La segunda cita, que será el 28 de febrero, consistirá en una restauración ambiental orientada a preservar la flora y la fauna autóctonas de la Marjal dels Moros. Para esta cita se contará con la colaboración del Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana.
Por último, la tercera y última convocatoria está programada para el 28 de marzo. Con Toni Rubio, de La Granja dels Bitxos, se instalarán refugios de murciélagos en diferentes puntos de la Marjal dels Moros para favorecer la biodiversidad del espacio.
Las tres jornadas convocadas por la Colla Verde requieren de inscripción previa, ya que el aforo es limitado.
