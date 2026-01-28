Sagunt y Quart unen esfuerzos en memoria democrática

Sagunt y Quart de les Valls han unido esfuerzos en memoria democrática. Los concejales responsables de esta área en cada ayuntamiento, Roberto Rovira y José Sevillà, han puesto las bases de una colaboración conjunta y de un proyecto de mayor alcance que involucre a toda la comarca.

La reunión que han mantenido ha servido para constatar la necesidad de reforzar el trabajo en memoria democrática «en un momento especialmente delicado, en el que sectores significativos de la sociedad, especialmente los más jóvenes, muestran un preocupante desconocimiento sobre el valor de las libertades y derechos democráticos que costaron siglos de lucha conquistar», como explican desde la concejalía en Sagunt antes de que trascendieran las pintadas con proclamas nazis, xenófobas y racistas realizadas recientemente en el IES Clot del Moro de Sagunt.

Fruto de este primer encuentro, ambos concejales han acordado impulsar la convocatoria de un encuentro que reúna a todos los ayuntamientos del Camp de Morvedre.

El objetivo es establecer unas jornadas anuales conjuntas dedicadas a la memoria democrática que permitan coordinar esfuerzos y recursos entre los diferentes municipios, crear una programación comarcal de actividades de sensibilización, desarrollar proyectos educativos dirigidos especialmente a la población más joven, preservar y difundir el patrimonio histórico relacionado con la conquista de las libertades democráticas, así como crear y visibilizar las concejalías de Memoria Democrática en todos los ayuntamientos progresistas de la comarca.

Educar y concienciar

Rovira y Sevillà han manifestado su preocupación por la creciente desafección de las nuevas generaciones hacia los valores democráticos fundamentales. En este sentido, las futuras jornadas comarcales pretenden convertirse en «una herramienta educativa y de concienciación que ayude a las generaciones más jóvenes a comprender el valor de los derechos y libertades de los que hoy disfrutan», según explican.

La iniciativa busca también crear espacios de reflexión y debate «que contribuyan a fortalecer la cultura democrática en un momento en que resulta más necesaria que nunca la defensa activa de estos principios».

Los concejales Roberto Rovira y José Sevillà iniciarán próximamente los contactos con el resto de ayuntamientos de la comarca para concretar esta propuesta de colaboración comarcal.