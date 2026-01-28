La "situación crítica" del litoral norte lleva a hacer un frente común en Sagunt

La "situación crítica" del litoral norte de Sagunt tras los graves daños que ha ocasionado la borrasca Harry ha propiciado una unión en la ciudad de políticos y asociaciones a la hora de demandar medidas urgentes al Ministerio de Transición Ecológica y más arena de la que inicialmente tenía previsto trasvasar antes del 30 de junio.

Así se ha visto en la comisión de Playas celebrada esta mañana, donde han acudido representantes de todos los partidos municipales, de la asociación vecinal de Almardà Corinto y Malvarrosa, Acció Ecologista Agró, la asociación vecinal La Forja y Almardà Viva. Otro de los acuerdos ha sido pedir que se agilice al máximo la ejecución de los trabajos de regeneración e insistir en la vieja petición del consistorio y de las asociaciones vecinales de la zona: Que se complementen con sistemas para retener los más de 1,2 millones de m3 de arena que el Ministerio prevé extraer del fondo marino de Cullera y llevar hasta Sagunt.

Estas peticiones serán recogidas en una declaración institucional, dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica, que se presentará en la próxima sesión plenaria. De esta manera, dado que contará con el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal, se espera reforzar aún más las demandas ya tramitadas en la misma línea desde la delegación de Playas.

Medidas de retención

“Somos conscientes que el proyecto de regeneración de la costa del Ministerio es una inversión muy importante, que dará respuesta al problema de regresión. La aportación de arena es fundamental, pero necesitamos tener la seguridad que, ante próximos temporales, no desaparecerá”, ha explicado el alcalde, Darío Moreno. “Desde el Ayuntamiento de Sagunto dimos un paso adelante e impulsamos un estudio con soluciones innovadoras para la retención de arena. Queremos que se tengan en cuenta”, ha añadido.

El concejal de Playas, Roberto Rovira, ha insistido en que “la situación actual exige actuar con urgencia y planificar con visión de futuro, porque los temporales son cada vez más frecuentes e intensos como consecuencia del cambio climático”. “El ayuntamiento ha tenido que intervenir con diques provisionales para proteger las zonas más afectadas, a pesar de no ser una competencia municipal ni disponer de los recursos necesarios. Necesitamos medidas inmediatas por parte de Costas y que el proyecto de regeneración se complete con actuaciones estables de retención”.

Reunión con Costas

Por eso, la Comisión solicitará también una reunión con la Demarcación de Costas en València para exigir medidas urgentes y provisionales de protección que permitan minimizar los daños de futuros temporales mientras se ejecuta el proyecto de regeneración. Paralelamente, como ya ha contado este diario, el ayuntamiento mantendrá los diques y las barreras de arena instalados la semana pasada para paliar los efectos del temporal Harry.

Los propietarios del chalé donde el mar ha derribado la valla. / Daniel Tortajada

Más arena

Finalmente, se pedirá a Costas que evalúe la necesidad de una mayor aportación de sedimentos después del fuerte retroceso de la línea de costa, así como realizar una visita técnica para valorar los daños ocasionados por el temporal —especialmente en viviendas afectadas, como la que vio como el mar le rompía la valla, además de inundar calles y el camping de primera línea, donde fueron necesarios varios rescates.