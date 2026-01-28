Los taludes se mantendrán en el litoral norte de Sagunt hasta que llegue el trasvase

Los montículos de arena realizados de emergencia por el Ayuntamiento de Sagunt para intentar los daños ocasionados por el temporal Harry se mantendrán en la playa de la Malvarrosa de Corinto hasta que llegue el trasvase de más de un millón de metros cúbicos de arena impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica.

Con estos taludes de más de un metro de altura, el ayuntamiento pretende frenar en lo posible los mayores riesgos de inundaciones que sufren ahora las viviendas situadas en primera línea de playa y el camping Malvarrosa donde el pasado martes se tuvo que rescatar a varias personas debido a la fuerte inundación que sufrían estas instalaciones al verse golpeadas por el avance del mar y por los problemas de evacuación de las aguas procedentes del cercano marjal.

Otra vista de los montículos de arena. / Daniel Tortajada

Esa mayor vulnerabilidad se debe a que el fuerte temporal ha eliminado todo rastro del gran escalón que antes los separaba de la orilla. Esa diferencia de nivel se generó a raíz de los trasvases de arena que hizo el Ministerio como compensación al municipio cuando regeneró la costa de Almenara construyendo espigones con gravas y arenas extraídos en parte de las playas de Sagunt. Pero el temporal Harry lo ha borrado de un plumazo, además de llevarse las dunas que aún se veían en algunos tramos de la playa.

Este martes, operarios enviados por el encargo del consistorio, seguían dando forma a estos taludes de protección tras retirar la gran cantidad de arena que el mar había arrastrado hasta los chalés, incluido el que vio derribada su valla por el fuerte oleaje.