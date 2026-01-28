Los vándalos obligan a clausurar los paelleros del Port de Sagunt

Los actos vandálicos han obligado recientemente a clausurar los paelleros situados junto a la antigua Gerencia de AHM del Port de Sagunt debido a la gravedad de los desperfectos ocasionados en varios puntos de los muros de hormigón.

Unas vallas y unas cintas de la Policía Local impiden cocinar en uno de sus laterales si bien este martes había otra valla en el suelo en que da a la Gerencia.

Detalle de parte de los desperfectos. / Daniel Tortajada

Basura por cualquier lado

Pese a ser un lugar muy concurrido en fines de semana y festivos, esta zona construida en 2018 no se ha librado de actos vandálicos de todo tipo, tanto en forma de daños a la propia estructura, como de basura esparcida por el suelo o directamente sin recoger en las mesas, a pesar de que hay papeleras.

Basura en la zona, justo fuera de la papelera. / Levante-EMV

Esto último se ha llegado a producir incluso menos de 24 horas después de que los servicios de aseo urbano de la empresa municipal SAG limpiaran la zona, por lo que el daño es tanto de imagen como económico, al encarecer los recursos necesarios para mantener el lugar en condiciones.