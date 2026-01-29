El acceso a la información pública levanta ampollas en Quartell

El Partido Popular de Quartell ha denunciado el “autoritarismo” de la alcaldesa, Cristina Marqués, al "prohibir el acceso de la oposición a la información pública". Un hecho que han llevado ante el Consell de Transparència de la Generalitat Valenciana, como explican en un escrito, mientras la presidenta de la corporación asegura haber actuado con el aval de un informe jurídico y las consultas a varios profesionales.

En el pleno ordinario de enero, la portavoz del PP, Eva Mª Vilar, asegura haber advertido de esta "gravedad institucional sin precedentes, que supone el secuestro de la información pública por parte del equipo de gobierno y vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, donde se reconoce el Derecho fundamental a la participación pública, impidiendo que los regidores electos ejerzan la tarea por la cual fueron elegidos por los vecinos”, explica.

Registro de entrada

Según los populares, durante la sesión plenaria, la alcaldesa admitió ser ella misma la que había ejecutado la retirada del acceso al registro de entrada y salida, "un derecho fundamental para la fiscalización municipal", dicen los populares. Un hecho que, destaca Vilar, “también incumple la misma Ordenanza de Transparencia de Quartell, que establece que las limitaciones no tienen que ser nunca un obstáculo para el acceso a la información”, afirma la portavoz popular.

"No es un derecho de los concejales"

Sin embargo, Marqués asegura que el acceso indiscriminado a este registro "no es un derecho de los concejales", aseveración que sostiene a partir del informe jurídico elaborado por Gestiona. "En ese registro hay datos personales que están amparados por la ley de Protección de datos, que está por encima de la transparencia", adelantaba la presidenta de la corporación. "No se niega el acceso a nadie, pero no de manera indiscriminada. Si se requiere información, se facilita".

Corporación de Quartell en un pleno. / Daniel Tortajada

La alcaldesa añade que "este punto ha sido consultado no solo con Gestiona, sino con distintos secretarios de la comarca y coinciden en lo expuesto". Una consulta que afirma que se ha visto obligada a realizar ante los vaivenes de secretarios y secretarias que ha tenido Quartell, a los que siempre "se les ha dado la libertad para establecer el rol de cada uno de los miembros de la corporación en materia de acceso al registro". En este caso, ante las ausencias, se ha pedido un informe a la empresa de gestión.

A esto añadía con respecto a la información pública que "en cada sesión plenaria ordinaria se le da cuenta factura por factura; decreto por decreto e incluso con redundancias y reiteraciones de información en sesiones plenarias consecutivas", en referencia a la portavoz del PP.

Crítica a los socios

Por otro lado, la edila del PP añade que “lo más sorprendente es que el concejal encargado de Transparencia, el socio que sustenta el gobierno, de EU, no sabía nada de este bloqueo según aseguró en el pleno”. “Este desconocimiento evidencia la inutilidad de su delegación; estamos ante una hipocresía subvencionada ya que este regidor recientemente viajó a Madrid con gastos pagados por el Ayuntamiento para recoger un premio de transparencia de la FEMP”, ha detallado Vilar, quien en el pleno afeó su trabajo en la concejalía: “Usted tiene los principios de la participación cuando tiene que hacerse la foto para el premio, pero tiene los de la opacidad cuando su alcaldesa actúa a sus espaldas”.

En la misma línea, el Partido Popular ha criticado que “el equipo de gobierno ha aceptado dinero público de la Diputación de València y de la Generalitat Valenciana para elaborar una ordenanza que ahora incumplen de manera flagrante”. Mientras tanto, ha subrayado, “la alcaldesa intenta utilizar la Protección de Datos (LOPD) como un escudo ilegal, a pesar de que su propia norma dicta que los datos identificativos profesionales no disfrutan de tal protección”.

Noticias relacionadas

Denuncia

Ante la falta de información y de respuesta a la solicitud formal de la reversión de este bloqueo que el PP presentó el pasado 1 de diciembre, Vilar advierte que no cederá: “La transparencia no se proclama, se ejerce. Exigimos el restablecimiento inmediato del acceso y ejerceremos las acciones pertinentes para conseguirlo; de momento hemos denunciado esta censura ante Transparencia de la Generalitat”.