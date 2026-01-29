Canet contará con cuatro asistentes turísticos a través de la inteligencia artificial

Canet d’en Berenguer pondrá al servicio de sus turistas y visitantes la inteligencia artificial con cuatro "asistentes turísticos". Con este nuevo proyecto, el municipio costero del Camp de Morvedre avanza en innovación y da un paso adelante en el uso de la IA, que le permitirá reducir costes y mejorar servicios a la administración local en materia turística.

Se trata de la instalación de cuatro paneles de información dirigidos a vecinos y vecinas. Estos nuevos ‘asistentes turísticos’ servirán también para atender a los y las turistas que visiten la localidad, ofreciéndoles toda la información necesaria para sacar el máximo provecho a su estancia y, además, la posibilidad de diseñar sus propias rutas o itinerarios.

Según explicó Pere Antoni, “las nuevas tecnologías son un aliado fundamental para localidades turísticas como Canet cuando se trata de ofrecer el mejor servicio. Nosotros, desde el principio, hemos recurrido a ellas por su capacidad para mejorar nuestra oferta y generar ahorros en los costes, y creemos que la IA, utilizada con inteligencia, es una herramienta a la que no solo no hay que temer, sino a la que tenemos que sacar todo el partido posible”.

Inversión

La inversión, sufragada con fondos europeos, asciende a 118.308 euros y contempla la ubicación de estas pantallas en puntos estratégicos de la localidad: tres de ellas en el exterior —la Casa de los Llano, la piscina municipal y el edificio del Balcón al Mar— y una en el interior de la Oficina de Turismo. Estos paneles ofrecen información en castellano, valenciano e inglés sobre todos los servicios de Canet. El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD) del municipio, dotado con cerca de dos millones de euros aportados por la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Lo primero que debe hacer una persona que se acerque a una de estas pantallas táctiles dotadas con Inteligencia Artificial es seleccionar el tipo de información que desea consultar. Por ejemplo, puede acceder a la agenda cultural, al listado de bares y restaurantes de la localidad —con menús y horarios— o realizar una visita virtual a los lugares más emblemáticos del municipio y conocer su historia.

Playas

En cuanto a las playas, una de las informaciones más demandadas, las pantallas permiten conectarse por cámara y en tiempo real, además de ofrecer datos sobre la bandera que ondea en cada uno de sus tres tramos: el puerto de Siles, Mar Blau–Nova Canet y la zona de la Plaza de los Pescadores. Como curiosidad, los dispositivos permiten hacerse un selfi y enviar la imagen a amigos o familiares.