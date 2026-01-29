CC OO alerta de que la falta de sillas de ruedas complica la atención en el Hospital de Sagunt

La sección sindical de CC OO en el Departamento de Salud de Sagunt ha denunciado "la persistente" falta de sillas de ruedas y el estado deficiente" de parte de las camas del hospital. Según asegura, "la insuficiencia de sillas de ruedas está generando retrasos en las altas, dificultades en los traslados internos y conflictos organizativos entre el personal, que se ve obligado a esperar o disputarse un recurso básico para poder atender a los pacientes".

Según apuntan, en noviembre, el sindicato ya informó formalmente a la dirección "de esta preocupante carencia sin que, a día de hoy, se haya subsanado". Las sillas de ruedas, según aseguran, "son un elemento imprescindible en un contexto de urgencias saturadas, ya que en un gran porcentaje se utilizan para el traslado de pacientes dados de alta, facilitando la rotación de camas y evitando demoras innecesarias".

A esto añaden que "cumplen una función esencial desde el punto de vista humano y asistencial, al permitir recibir desde la propia puerta de urgencias a los pacientes más vulnerables, personas mayores, con movilidad reducida o en situación de especial fragilidad".

Ante estas críticas, desde la Conselleria de Sanitat han asegurado a preguntas de Levante-EMV que en 2024 se hizo una adquisición de cinco, por lo que ahora el hospital dispone de 42.

Estado de las camas

Pese a la completa renovación de la mitad de las camas que se hizo entre finales del 2023 y principios 2024, tras muchos años de falta de reposición, el sindicato también ha denunciado "el estado deficiente de algunas camas, que no siempre funcionan correctamente ni reúnen las condiciones adecuadas para su manejo, lo que obliga a los trabajadores y trabajadoras a realizar mayores esfuerzos físicos para movilizar a los pacientes·. Esta circunstancia, según apuntan, "incrementa el riesgo de sobrecarga muscular, lesiones y fatiga, en el actual contexto de elevada presión asistencial".

Por ello, CC OO exige a la dirección del Departamento de Salud de Sagunt "una actuación urgente, con la adquisición inmediata de sillas de ruedas suficientes y la mejora del parque de camas, tanto para proteger la salud de la plantilla como para garantizar una atención digna a la ciudadanía".

Desde la Conselleria, sin embargo, se ha recordado la renovación de camas realizada entre finales de 2023 y 2024 "ya con la nueva dirección", después de que se ese contrato se hubiera impulsado en la etapa anterior. También se asegura que "la inversión continúa de una manera planificada y debidamente programada, siendo de buena calidad tanto las nuevas como las que no fueron retiradas y están actualmente en uso".