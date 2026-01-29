Un comprometido teatro de sombras cerrará los '50 años de democracia' en Sagunt

Los actos conmemorativos del ‘50 aniversario del regreso de la democracia’ llegan a su cierre en Sagunt este viernes con una propuesta escénica «profundamente emotiva y visual», según explican sus creadores, los responsables de la reconocida compañía del Port de Sagunt Teatres de la Llum.

La obra, escrita y dirigida por Mariola Ponce, se presenta como «un ejercicio de memoria íntima y colectiva» a partir de un episodio poco conocido de la historia reciente: el Plan Marta, impulsado a comienzos de los años sesenta, mediante el cual el régimen franquista envió a Australia a centenares de mujeres jóvenes con la falsa promesa de un futuro moderno y un regreso asegurado. Este episodio fue conocido popularmente como «el avión de las novias».

Cartel de la representación. / Levante-EMV

Bajo el título 'Las riquezas invisibles', el trabajo pone en escena a Mateo, un antiguo maestro mecánico que empaqueta los objetos de toda una vida mientras relee las cartas que su amada Teresa le envió desde Australia. Ella es una de aquellas mujeres que partieron; él, quien la esperó durante toda una vida. «A través de objetos cotidianos, luces y sombras proyectadas sobre las paredes del espacio, el espectáculo construye un universo poético donde los recuerdos, las ausencias y las emociones se convierten en protagonistas», explica Vicent Ortolà desde la compañía.

La propuesta destaca por su lenguaje visual, en el que las sombras de los objetos, las proyecciones y las imágenes de archivo dialogan con el espacio arquitectónico, convirtiéndolo en escenografía viva. El trabajo con los objetos y las sombras corre a cargo de Vicent Ortolà, mientras que la voz de Teresa está interpretada por Violeta Ortolà Ponce.

'Las riquezas invisibles' está concebida para representarse en espacios no convencionales, favoreciendo una relación cercana e inmersiva con el público.

Tras cada función, la compañía propone un coloquio para compartir reflexiones sobre la obra y el contexto histórico que la inspira.

Vicent Ortolà, en pleno trabajo. / Teatres de la Llum.

Dar luz a historias en la sombra

Con esta representación, Teatres de la Llum pone el broche final a los actos conmemorativos del '50 aniversario de la democracia', impulsados por la delegación de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunt, subrayando «la importancia de la memoria histórica a través de historias personales que durante décadas permanecieron en la sombra», como resaltan desde la compañía.