Las palomas provocan quejas en una zona del Port de Sagunt

Las palomas están provocando un "malestar creciente" en algunas zonas de Sagunt. Las últimas quejas, procedentes de la avenida 9 d'Octubre del Port, más concentradas en el Triángulo Umbral, lamentan "los graves problemas derivados de la proliferación" de estas aves, según manifiesta el portavoz municipal del PP, Ximo Catalán, que da voz a los vecinos y comerciantes afectados.

En una situación arrastrada "desde hace más de seis meses", este colectivo presentó varias reclamaciones, más y menos formales, que desembocaron en "respuestas evasivas y sin medidas concretas". Esta "falta de soluciones" del gobierno municipal dirigido por Darío Moreno ha agravado la problemática, ya que "las palomas han comenzado a instalarse también en los balcones de las viviendas. Los vecinos están hartos. A diario sufren suciedad y hay comercios con la entrada completamente manchada, lo que no solo afecta a la salubridad, sino también a su actividad económica", señala Catalán.

Medidas de control

Desde la concejalía competente, Sanidad, su delegado, Javier Timón, admite que "desconozco esas quejas, pero sé que no damos evasivas y contamos con medidas -para controlar la población de palomas- desde hace mucho tiempo". El edil se remonta al contrato antiplagas con Lokímica "en la pasada legislatura", cuando se empezaron a colocar dispensadores de pienso esterilizante en las terrazas de los edificios municipales, en busca de un efecto "a medio plazo". En el renovado y actual contrato se amplió el número de estos comederos.

Palomas en la avenida 9 d'Octubre. / PP de Sagunt

Timón añade que "en las zonas donde se detectan aumentos de población, debido a las personas que las alimentan, también se realizan capturas controladas", que reducen "con efecto inmediato" la presencia de estas aves "hasta niveles aceptables". Esos animales son posteriormente trasladados a un espacio natural, que la empresa encargada de estas labores tiene subcontratadas, según apunta el concejal de Sanidad. Estas capturas responden también al control sanitario establecido sobre las palomas.

Prohibición

En este contexto, Timón recuerda que "está prohibido darles de comer en la vía pública, porque pueden inhibirse los efectos del pienso esterilizante y ya se alimentan a través de los dispensadores". Otra apostilla del edil de Sanidad es más general, al invitar a la ciudadanía a "hacernos llegar sus incidencias a través de la aplicación del ayuntamiento o directamente al departamento de Sanidad, porque todas serán atendidas".

Por su parte, desde el grupo popular señalan este caso como una muestra de que "los vecinos se sienten ignorados, lo que nos preocupa profundamente". Y es que, según Catalán, "no hablamos solo de palomas. Cada vez son más las quejas por ratas, cucarachas, gusanos y otras plagas. ¿A qué se debe este aumento? ¿A la suciedad? ¿A la falta de gestión y de soluciones reales por parte del equipo de gobierno?", se pregunta.

Debate en comisión

El portavoz del PP adelanta que llevarán este tema a la próxima comisión para "exigir explicaciones y soluciones. Nuestro objetivo es presionar para que se actúe de una vez por todas. Los vecinos no piden milagros, piden gestión", concluye Ximo Catalán.