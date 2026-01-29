Recorrer Albalat dels Tarongers desde los sentidos

Albalat dels Tarongers ha sorprendido en Fitur con un proyecto innovador y de clara apuesta por el "turismo sensorial". Con una narrativa muy mimada y enfocada a las personas, el entorno y las experiencias sensoriales, el municipio presentó en la Feria internacional de Turismo un video con el que se disfruta Albalat a través de los sentidos. Pero además, la institución reforzaba su compromiso con la promoción turística con la elaboración de una nueva web tematizada, exclusiva para el área de Turismo “turismoalbalat.com”.

Ambas herramientas de promoción muestran al municipio de la Baronia mediante experiencias sensoriales que no dejan indiferente a nadie. Con estos productos han vuelto a Fitur ,y ya van tres años, donde han reforzado su marca "Albalat es vida".

Nueva Página Web. / Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers

Nuevos recursos

Además de la web y un video promocional, el consistorio llevaba hasta Madrid una gran variedad de postales diseñadas para ser entregadas a los visitantes, en su formato tarjeta postal, que recogen fragmentos de la vida en el municipio y sus gentes a lo largo del tiempo y que dirigen a la web a través de un código QR. Instantáneas en las que se plasma mensajes de alto contenido emocional, bajo el título "Volver", que animan a los lectores a conocer la localidad. Entre ellos este: "porque hay historias que no se aprenden en los libros, se leen con las suelas de las botas. Caminar por senderos que ya eran viejos cuando nosotros nacimos, respirara el aire del Garbí y entender que, a veces, la mejor forma de descansar la mente es cansar el cuerpo".

"Una propuesta innovadora que invita a vecinos y visitantes a conectar con el territorio desde la emoción, la percepción y los sentidos, poniendo en valor la identidad local, el patrimonio y el entorno privilegiado del municipio", explicaba el concejal, Carlos Picón. "Esta iniciativa propone recorrer Albalat dels Tarongers desde una experiencia más pausada y consciente, en la que los sonidos del paisaje, los aromas del entorno mediterráneo, las texturas del patrimonio, los colores del municipio y los sabores de la tradición local se convierten en los verdaderos protagonistas. Una forma de vivir el turismo que va más allá de la visita convencional y que transforma cada recorrido en una vivencia personal y sensorial", añadía.

Una de las postales . / Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers

Turismo sensorial

Desde la Concejalía de Turismo y Cultura señalan que el turismo sensorial nace con el objetivo de ofrecer experiencias auténticas y accesibles. “Queremos que quien visite Albalat dels Tarongers no solo vea el municipio, sino que lo sienta, lo escuche y lo recuerde a través de sus sentidos”. “Nuestro entorno tiene una riqueza natural y cultural que merece ser descubierta de una manera más íntima y respetuosa”, matiza.

Este proyecto pone el foco tanto en los espacios emblemáticos como en aquellos rincones cotidianos que forman parte de la vida del municipio y que, a menudo, pasan desapercibidos. A través de esta mirada sensorial, el paisaje, los caminos rurales y el patrimonio adquieren un nuevo significado, reforzando el vínculo entre el territorio y las personas que lo habitan o lo visitan.

“Esta propuesta también está pensada para la ciudadanía”, subrayan desde la Concejalía. “El turismo sensorial nos ayuda a redescubrir nuestro propio pueblo, a valorar lo que tenemos y a fortalecer el sentimiento de pertenencia”. En este sentido, la iniciativa se alinea con un modelo de turismo sostenible, inclusivo y respetuoso con el entorno, que prioriza la calidad de la experiencia y el bienestar.

Presentación del vídeo. / Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers

Diversificar la oferta

El turismo sensorial permite, según el ayuntamiento, "diversificar la oferta turística de Albalat dels Tarongers y contribuir a un desarrollo equilibrado durante todo el año, generando un impacto positivo en el tejido local y en la imagen del municipio como destino singular y acogedor".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers "reafirma su compromiso con la innovación turística, la sostenibilidad y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio, consolidando una estrategia que apuesta por un turismo humano, consciente y conectado con los valores del territorio".