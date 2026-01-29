Sagunt llena su cartelera cultural de invierno con 40 eventos

Cuarenta eventos conforman la oferta cultural de Sagunt para este primer trimestre del año. Los cinco conciertos del ciclo de música sacra, 'Sagunt in Excelsis', que alcanza su XXII edición, las seis citas literarias con 'Diàleg de Llibres', los nueve espectáculos teatrales, las seis exposiciones, las dos ponencias, las dos actuaciones de danza y la proyección de una película conforman el grueso de esta programación invernal, que ya ha dejado atrás algunas citas a lo largo de los últimos días, como los cierres del año conmemorativo por María Moliner y el Cronista Chabret.

Rodeada por representantes de compañías protagonistas de esta cartelera, la concejala de Cultura, Ana María Quesada, destacó durante la presentación que los 66.000 euros reservados para estas propuestas "no los vemos como un gasto, sino como una inversión para mostrar el trabajo artístico de cada persona de este municipio o de quienes nos visitan".

Plato fuerte

Como "plato fuerte", la edila señaló 'Sagunt in Excelsis', que se celebrará entre el 22 y el 31 de marzo. 'Sanar l’ànima', interpretada por Plèiades Cor Jove en la iglesia del Buen Suceso; 'Bach Only', a cargo de Oyvind Gimse en la iglesia de Begoña; 'Lux Aeterna & Stabat Mater', a cargo del Cor Almudàfer en la parroquia Jesús Obrero; Capella de Ministrers con 'Mística' en la capilla de la Residencia Virgen del Carmen; así como 'Música religiosa' por parte de la Societat Musical Lira Saguntina en la iglesia del Salvador completan este ciclo. "Hemos tratado de recuperar espacios e iglesias con mejor sonoridad y ubicación para el público", apuntó Quesada.

Ana María Quesada durante la presentación de la programación cultural de invierno. / Ayuntamiento de Sagunt

Los escritores Javier Alandes, Pere Valenciano, Sergi Durbà y Alberto Rey serán los protagonistas de 'Diàleg de Llibres', por donde ya han pasado Enrique Bonalba y Clara Járboles. El teatro es siempre otro de los puntos de atención, que en este caso ofrece 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez', una tragedia representada por Proyecto Cultura; la tragicomedia 'El viaje del monstruo fiero' de El Brujo Producciones; la comedia 'España 3000' de La Canadiense; la tragedia 'Maria Salomea. Dona' de La Niña de Cristal; 'Parella oberta' de Comedy y la comedia 'Valparaís' de Dacsa Produccions.

Más música y exposiciones

Por su parte, la música no se limitará a 'Sagunt in Excelsis', ya que hay programados conciertos como 'Clandestino Night Club' de Bubalú Swing Band; 'Mujeres y hombres del 27' con Juan Echanove, Luis Santana y Víctor Carbajo y el infantil 'Brass brass brass'. Entre las exposiciones reservadas para este trimestre destacan 'GEAS, Mujeres que estudian la tierra', impulsada por el propio Ayuntamiento de Sagunt; 'Benvingudes (totes les persones) al nostre planeta', elaborada por alumnado del centro de educación especial Albanta; 'Pequeñas casas y cosas maravillosas' de Verónica Castillo y la muestra de pintura 'Alcázar Evolution' de Mª Carmen Arribas.

Noticias relacionadas

Presentación

Quesada estuvo acompañada durante la presentación de este programa por el autor del libro 'Cartas a Berlín', Juan Antonio Millón; el director del CEE Albanta, Xavier Martínez; el autor del libro 'El rey de bronce', Javier Alandes; las artistas Verónica Castillo y Mª Carmen Arribas; la componente de la compañía La Niña de Cristal, Nati Sancho; la actriz Marta Chiner; así como el actor, productor y autor de la obra 'Valparaís', Manuel Valls.