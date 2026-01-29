Un proyecto pionero vela por la salud de los sanitarios en toda el área de Sagunt

Un proyecto pionero ha empezado a velar por la salud de los sanitarios en toda el área de Sagunt desde poco antes de estas Navidades. Fue el original "regalo" que quiso hacer la dirección del departamento encabezada por Ana Peiró a sus 1.600 profesionales para así combatir el 'burnout' y la desmotivación, al tiempo en que se mejora tanto el ambiente de trabajo y la cooperación entre profesionales como la calidad asistencial.

La iniciativa comenzó con el lanzamiento de un taller 'on line', totalmente voluntario, y preparado con un objetivo claro: Fomentar hábitos saludables en alimentación, dar herramientas para la gestión del estrés y la ansiedad, y promover entre las rutinas básicas el ejercicio físico. "Queremos motivar pequeños cambios, basados en ciencia y experiencia real, que pueden ayudar a sentirse mejor, rendir mejor y reconectar con la mejor versión de uno mismo", explican sus responsables.

Unos 300 profesionales se animaron a participar en este programa y, después de completar el curso 'on line' ayer tuvieron su primera sesión presencial en el salón de actos del Hospital donde pudieron profundizar en todos estos tres pilares y hacer sesiones prácticas para aprender la respiración consciente así como otras útiles herramientas prácticas "para comprender cómo influyen tus emociones y hábitos en tu salud".

La directora médica del departamento que ha impulsado el proyecto, Marta Palop, fue la encargada de presentarlo en un vídeo poco antes de Navidad como una vía de 'mejorar el estado de ánimo' de la plantilla, mejorar el ambiente de trabajo y la asistencia al paciente. Como reconocía a Levante-EMV, lo que le llevó a promoverlo fue ver el estrés y malestar que había cundido desde la irrupción de la pandemia entre muchos jefes de servicio que además tenían la responsabilidad de liderar equipos. "Eso me hizo reaccionar. Porque yo sé que muchas veces al profesional es al que más le cuesta pedir ayuda. Luego, como durante la covid estuve trabajando como neumóloga a diario en el hospital con el doctor Xavier Cortés, que es experto en Aparato Digestivo, se lo comenté y empezamos a darle forma", explica Palop.

La implicación de otros dos doctores del Hospital de Sagunt -la Jefa del Servicio de Rehabilitación y Unidad del Dolor, Lourdes Ruiz, y el Jefe del Servicio de Farmacia, Joaquín Borrás-, permitió hacer realidad en unos meses esta iniciativa realizada en colaboración de la Fundación IVADI que pretende mejorar el estrés percibido, la calidad de vida y la productividad del personal del hospital "sea cual sea su categoría", explica la doctora Palop.

Para hacerlo posible, se ha contado con el apoyo de especialistas de los distintos servicios del Hospital de Sagunt que han participado en la difusión y coordinación. "La idea es que esto sea un proyecto a largo plazo y que permita que los profesionales vengan contentos a trabajar, no enfadados ni desanimados", añade la doctora.

Para que no haya excusas a la hora de hacer deporte en la vida cotidiana, se ha hecho un cambio en el turno de limpieza y se ha asegurado que el gimnasio del hospital esté libre de 7 a 7,50 horas y de 15 a 15,40 horas para que los profesionales puedan hacer ejercicio e incluso clases guiadas para ayudar a integrar los nuevos hábitos "al tiempo en que crean comunidad", añade la doctora. "La idea es incentivar el sentimiento de que somos una gran familia", agrega.

Además, se prevén nuevas sesiones presenciales. "Las haremos las veces que hagan falta para llegar al máximo de gente posible", afirma Palop.

"Estamos muy ilusionados", añade el doctor Cortés. "Lo que empezó viéndose al principio como una locura de la dirección, ahora se ve con otros ojos. La gente se está motivando. Y lo importante es que si conseguimos que vuelvan a reencontrarse con lo bonito de su profesión, que vengan con ilusión y motivación, en lugar de quemados y enfadados, eso puede repercutir directamente en todos esos pacientes que vienen al médico después de estar días esperando y necesitan que estemos al 100%", agrega, además de destacar que la experiencia es fácilmente replicable en otros departamentos de salud.