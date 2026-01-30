La declaración de Sagunt como zona catastrófica espera su turno en el Congreso

La proposición no de ley (PNL) impulsada por Compromís desde el grupo mixto en el Congreso de los Diputados para declarar a Sagunt zona catastrófica por el temporal del pasado 12 de julio espera turno para su debate. El primer impulso a la tramitación fue el registro de la solicitud, que Àgueda Micó hizo efectivo a mediados de noviembre. El siguiente paso también está superado desde principios de diciembre, cuando la mesa de la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación dio el visto bueno para la inclusión de la propuesta en una próxima sesión, cuya fecha todavía se desconoce.

Con una periodicidad que, el pasado año, hizo reunirse ocho veces a este comité presidido por el diputado guipuzcoano del PNV, Joseba Agirretxea, desde Compromís confirman que todavía está por ver que entre en el cupo de asuntos de la próxima convocatoria para pasar a su debate, presentación de enmiendas y votación en esta misma comisión, conformada por un letrado y 62 políticos de todas las formaciones, entre la mesa, los portavoces, los vocales y los adscritos.

Otra particularidad de la tramitación como PNL es que, una vez aprobada, su alcance se limita a instar al Gobierno a que tome esta medida, aunque desde el grupo valencianista confirman que "seguiremos insistiendo para que la declaración catastrófica se haga efectiva, negociando con el Ejecutivo para que la recoja en un real decreto o se presente como propuesta de ley o como alguna enmienda".

Falta de transparencia

Desde la formación nacionalistas en Sagunt, su portavoz municipal, Maria Josep Picó, explica que recurrieron a Micó después de comprobar "la falta de gestión y transparencia del gobierno municipal". Y es que, según recuerda, el pleno aprobó por unanimidad en agosto la solicitud de esta declaración, cuyos trámites deben pasar primero por la Generalitat antes de elevarse al correspondiente ministerio.

La concejala explica que "he preguntado reiteradamente cómo iba este tema y se limitan a decirme que consulte el expediente, donde no hay ninguna novedad. Es lamentable que la concejalía de Agricultura -que dirige Ana María Quesada- no haya hecho seguimiento de este tema". Picó insiste en que "si creen que la declaración de zona catastrófica no es la fórmula más correcta, que lo digan y exploraremos otras, pero la realidad es que este gobierno local tiene la agricultura abandonada".

Tormenta extraordinaria

El texto de la propuesta que se tramita en el Congreso empieza por recordar "la tormenta extraordinaria, con lluvia intensa, viento fuerte y granizada", que sufrieron el 12 de julio "Sagunto y sus zonas limítrofes", con la acumulación de más de 150 litros por metro cuadrado en tres horas, un "episodio catalogado como extremo y excepcional". Los efectos, según relata Micó, fueron "inmediatos y graves" en las infraestructuras y espacios públicos, como carreteras y puentes inundados o con desperfectos importantes; daños en la red de saneamiento con riesgo de nuevas inundaciones; interrupciones de suministro eléctrico y de agua potable en varios barrios; además de incidencias en centros escolares, sanitarios y deportivos o parques y zonas verdes.

En este repaso, la PNL también señala las consecuencias del temporal en viviendas y personas ("con centenares de afectados de zonas bajas y próximas al río Palància"; inundaciones interiores y pérdidas de bienes materiales esenciales, evacuaciones temporales y afectación en la movilidad) y en comercios y actividades económicas (con pérdidas materiales, daños en polígonos y dificultad o interrupción del trabajo comercial, logístico e industrial).

Cronología del temporal

Micó ofrece también una cronología de la tormenta, que se inició sobre las 14 horas, a las 15.30 horas ya había inundado zonas urbanas y polígonos empresariales, a las 16 horas había provocado el corte de suministro eléctrico y de agua potable en varios barrios y a las 18 horas obligó a activar los servicios de emergencia y protección civil.

Según el texto, esta declaración tiene entre sus beneficios habilitar ayudas públicas directas, garantizar prestaciones sociales y compensaciones por daños materiales, así como activar medidas de inversión para la reconstrucción de infraestructuras y equipaciones. Transcurridos varios meses desde la tormenta, la inmediatez de las actuaciones previstas ya queda difuminada, aunque la legislación contempla garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas afectadas; restablecer la normalidad de los servicios públicos e infraestructuras esenciales; recuperar la actividad económica local y proteger los comercios y empresas; así como prevenir efectos secundarios como desalojos prolongados o paradas de la actividad económica.

Efectos de la declaración

Más allá de estas cuestiones, la PNL de Compromís en el Congreso también reclama "coordinación entre las administraciones para la implementación de medidas de emergencia y reconstrucción, garantías de transparencia y seguimiento de los fondos destinados para la recuperación; el diseño de planes de prevención ante futuros episodios meteorológicos extremos y el impulso de inversiones que minimicen el riesgo de inundaciones futuras, incluyendo sistemas de drenaje y restauración de riberas".