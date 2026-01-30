Denuncian caos circulatorio por una obra inacabada en el Port de Sagunt

Las obras de urbanización sin finalizar de un tramo de la Avinguda del Riu en Port de de Sagunt están generando importantes problemas de acceso y un caos circulatorio en la zona, situación que levantado las quejas de los vecinos. Así lo ha denunciado el grupo municipal del PP, que llevará el asunto a la Comisión Informativa de Urbanismo, ya que la actuación, de "apenas medio kilómetro, continúa desde febrero de 2025 sin acabar generando molestias constantes y una creciente sensación de abandono entre los residentes", afirmaban.

Los vecinos denuncian las dificultades para acceder a sus viviendas, ya que la calle permanece parcialmente bloqueada con bloques de hormigón que impiden el paso normal. Según relatan, únicamente falta la instalación de la iluminación en las farolas para dar por concluida la obra, pero aun así la calle sigue sin abrirse con normalidad y sin una fecha clara de finalización.

A esta situación se suma un grave problema de ordenación y señalización viaria. Los residentes explican que existen dos calles consecutivas en el mismo sentido, mientras que las vías colindantes presentan una circulación confusa que genera desorientación y colapsos, especialmente en horas punta. Además, denuncian la falta de señalización en calles como la plaza Cap Blanc y la confusión existente incluso en el propio callejero municipal, donde la Avinguda Delta del Riu aparece con una denominación distinta tras añadirse posteriormente el nombre de Arquitecto Simón, lo que incrementa el desconcierto tanto para vecinos como para servicios.

Mala planificación

“Estamos ante un ejemplo más de la mala planificación del equipo de gobierno socialista, que ejecuta obras sin una visión global y sin pensar en las consecuencias para los vecinos”, afirma Ximo Catalán, portavoz del Grupo Municipal Popular. “No se trata solo de que las obras no se finalicen, sino de que se improvisa en materia de movilidad y se actúa sin escuchar al vecindario”.

El vecindario reclama una circulación más lógica y funcional, la recuperación del doble sentido en la calle y la implantación de un carril bici bien planificado, que mejore la movilidad sin generar más problemas. Los vecinos advierten de que el Port de Sagunt necesita más y mejores vías de circulación, pero las decisiones adoptadas por el actual gobierno municipal están provocando el efecto contrario, con atascos recurrentes y mayor confusión en el tráfico diario.

Contenedores y parque

A estas quejas se suma otro problema que arrastran desde hace casi un año: la ausencia de contenedores de residuos, una situación que consideran incomprensible y que vuelve a evidenciar, según el PP, la falta de coordinación y previsión del ejecutivo local.

Además, los vecinos han denunciado el estado del parque del barrio, completamente abandonado, con maleza, cristales y suciedad acumulada, lo que lo convierte en un espacio poco seguro para los niños y niñas y refleja el abandono de los barrios por parte del equipo de Gobierno socialista.

Desde el Grupo Municipal Popular lamentan “la pena de ver cómo proyectos necesarios para mejorar los barrios no se finalizan y se gestionan sin plazos claros ni responsabilidades”. Por ello, Ximo Catalán insiste en la necesidad de una gestión más eficaz, con calendarios públicos y definidos para la ejecución y finalización de las obras, así como una revisión urgente de la ordenación del tráfico y de los servicios básicos en la zona.

“El problema no es solo una calle sin terminar, sino una forma de gobernar que acaba perjudicando la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Frente a la improvisación del Gobierno socialista, hace falta planificación, escucha y soluciones reales”, concluye el portavoz popular.

Este diario ha preguntado por la situación al concejal de Urbanismo, Javier Raro, quien ha preferido no hacer declaraciones.