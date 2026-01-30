Morvedre se moviliza de nuevo contra el genocidio en Palestina

Diversas organizaciones sociales y ciudadanas, bajo la plataforma Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino-Camp de Morvedre, han convocado una manifestación este próximo domingo 31 de eneropara denunciar que "el genocidio continúa" en territorio palestino.

La movilización, que cuenta con el apoyo de la Comunidad Palestina y la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), busca presionar al Gobierno para que adopte medidas contundentes ante la actual crisis humanitaria y bélica, según informa la portavocía de esta plataforma, que invita a toda la ciudadanía del Camp de Morvedre y comarcas vecinas a participar en esta jornada de lucha y solidaridad.

Como en anteriores ocasiones la coordinadora espera que “la respuesta cívica sea la misma de siempre y consigamos llenar la Plaza de la Alameda”.

Esta protesta se suma a la campaña estatal de la RESCOP (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina), y cuenta con el apoyo de la BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), que en la Comunitat Valenciana busca visibilizar la solidaridad del pueblo valenciano con las víctimas del conflicto y "exigir acciones políticas concretas más allá de la retórica”. De la misma manera afirman que “más que acciones directas, se busca sanciones directas y concretas”.

Por último, las entidades convocantes han estructurado sus demandas en torno a tres ejes fundamentales: la ruptura total de relaciones, tanto diplomáticas, institucionales y comerciales con Israel, el embargo de armas y la autodeterminación del pueblo palestino con el fin de la ocupación.

El acto se ha previsto iniciar a las 11,30 horas en la Alameda del Consell.