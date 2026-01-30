Una nueva plataforma cívica velará por el patrimonio de Sagunt

Catorce asociaciones cívicas han aprobado constituirse como plataforma bajo el nombre 'Plataforma Patrimoni Sagunt'. Así lo han decidido en la reunión que han mantenido representantes de estas entidades vecinales y culturales, después de ser las impulsoras de la creación de un organismo específico y estable que se encargue de la gestión integral del patrimonio histórico-monumentalde la ciudad, tal y como adelantó Levante-EMV.

Una propuesta que estas asociaciones llevaban al pleno de diciembre a través de un manifiesto firmado por todas ellas que pretendía convertirse en una declaración institucional, ya que contaba con el respaldo de casi todos los partidos políticos del hemiciclo, pero que se vio truncada por la abstención de IP, al hacer referencia el escrito solo al patrimonio del casco histórico.

Líneas maestras

Pese a esta situación, el proyecto sigue adelante y la nueva plataforma ya se ha puesto trabajar en el diseño de las líneas maestras de lo que debe ser su ámbito de actuación, uno de los puntos que se ha abordado en esta primera reunión. Una de ellas es abrir la plataforma a todas aquellas entidades que quieran adherirse al manifiesto y la otra no menos importante, la voluntad de trabajar codo con el Ayuntamiento de Sagunt, tal y como ha adelantado el portavoz, Enrique Mínguez. En concreto, "colaborar con la concejalía de Patrimonio Histórico, con sus técnicos correspondientes, para ir de la mano en este proyecto", en definitiva, con la administración local, "que es la que debe poner en marcha la maquinaria para sacar adelante este proyecto y debemos ir juntos en el mismo camino. Asimismo colaborar con el resto de formaciones políticas municipales para que con sus herramientas disponibles puedan ayudar en el objetivo de esta propuesta de ciudad".

Estar vigilantes

Pero, además, las entidades adelantan que dentro de su cometido también se encuentra el de estar vigilantes y realizar un seguimiento a este organismo de gestión, para que se ponga en marcha y responda a los objetivos por los que va a ser creado.

Respecto a esta última entidad, por ahora, se desconoce la figura jurídica que adoptará, si será una fundación, una comisión..."Estamos estudiando todas las posibilidades", avanzaba Mínguez. Lo que sí tienen claro es que la plataforma debe estar en su composición como miembro, al igual que "el ayuntamiento, la conselleria y el ministerio. Nosotros también consideramos que debe hacerlo la empresa privada, que puede realizar aportaciones dentro de su responsabilidad social corporativa", añadía en la línea de la propuesta que realizó la expresidenta del Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, Conxa Cardo, en un artículo de opinión publicado por este diario.

Más acciones

Otra de las propuestas que han sido objeto de estudio y análisis es la posibilidad de cobrar entrada a los monumentos destacados como medida que ayude a conservarlos, adelantaban a este diario. Precisamente, otro de los cometidos o líneas de actuación estratégicas de la nueva plataforma, pasa por llevar a cabo acciones para preservar el patrimonio de la ciudad, aunque de momento estas no se han concretado.

Las 14 entidades formantes del manifiesto y componentes de la nueva Plataforma Patrimoni Sagunt son las asociaciones vecinales del Raval y Ciutat Vella, la asociación cultural Esfera Morvedre, la Asociación para el Desarrollo Turístico de Sagunt, Explora Sagunto, Voluntarios por el patrimonio histórico saguntino, el Centre d'Estudis Camp de Morvedre, el Centro Arqueológico saguntino, Passió per Sagunt, Sagvntvm Avgvsta, la Sociedad de Vitivinícola, la Sociedad Musical Lira Saguntina, el grupo de cronistas e investigadores del Camp de Morvedre y Almenara, más la asociación por la dinamización cultural turística y artística DiCultura.