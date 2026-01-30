Nueva propuesta para convertir la "báscula" de camiones de Sagunt en contenedor cultural

Compromís ha lamentado el mal estado en el que se encuentra la antigua aduana de camiones de Sagunt y ha reivindicado su recuperación en espacio cultural. Los valencianistas han denunciado su conversión en un vertedero incontrolado, por lo que han llevado el asunto a la Comisión Informativa de Diseño Urbano donde han puesto sobre la mesa su decidida apuesta para recuperar lo que se conoce como la antigua báscula para convertirla en un contenedor cultural innovador para la juventud, además de reclamar su limpieza y acondicionamiento progresivo.

La petición de Compromís coincide con el sentir de buena parte de la ciudadanía, que lanzó una propuesta similar para los presupuestos participativos, siendo esta una de las más novedosas.

Propuesta

La propuesta de Compromís es rehabilitar la aduana, incluso, de forma escalonada, y ponerla a disposición de la juventud, así como también de las entidades culturales y cívicas de la ciudad. En palabras de la portavoz del grupo municipal de Compromís, Maria Josep Picó: “La antigua aduana de camiones es un espacio municipal con muchas posibilidades para fomentar dinámicas innovadoras de participación social, creación cultural y ocio alternativo. Pero el equipo de gobierno del ayuntamiento lo tiene en situación lamentable, a pesar de que se encuentra en una de las principales entradas del municipio, desde el norte, muy cerca de la Alqueria de l’Aigua Fresca (Bien de Interés Cultural). Criticamos que la aduana se haya convertido en un vertedero incontrolado, sin cuidado por parte del Ajuntament de Sagunt, como también pasa en otras zonas del municipio”.

“Desde Compromís per Sagunt vamos a trabajar para recuperar la aduana para que se convierta en un espacio cultural de cocreación, especialmente destinado a nuestra juventud. El Casal Jove del núcleo de Morvedre se ha quedado muy pequeño. La gente joven necesita espacios amplios donde promover actividades culturales, de ocio y deporte, entre otras. También creemos que tendría que estar abierto a las entidades culturales de nuestra ciudad”, continúa Picó.

Comisión

“En la comisión informativa de Diseño Urbano, hemos solicitado la limpieza y adecuación de este espacio municipal. Además, consideramos que la aduana es un lugar perfecto para fomentar la innovación social y promover la participación ciudadana en unos tiempos tan marcados por el uso de las pantallas y los dispositivos móviles”, concluye Maria Josep Picó, portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt.