Preocupación en ArcelorMittal Sagunt ante plan de trasladar 5.600 empleos europeos a India

El plan que analiza ArcelorMittal de trasladar 5.600 empleos europeos a India preocupa en las instalaciones de Sagunt, a la vista de que esto supondría ampliar la deslocalización que la multinacional ya estudiaba el año pasado.

La dirección europea de la siderurgia anunció el inicio de esa nueva fase de análisis en el Consejo de Empresa Europeo extraordinario celebrado ayer. La operación afecta a empleos repartidos en 20 países pero, como explica a Levante-EMV Juan Carlos Quesada, representante de CC OO en la planta saguntina, todavía no se han precisado cifras concretas del alcance en cada país y, mucho menos, en cada centro de trabajo o en qué puestos. "Hay mucha incertidumbre a nivel europeo", apunta tras participar en el comité de ayer.

Aunque algunas estimaciones barajan que en el conjunto de España habría de 400 a 500 puestos de trabajo afectados por el plan de optimización, fuentes de la compañía consideraban que esa cifra "no es realista" y aseguran que "serían muchos menos", aunque sin poder precisar más.

Desde la compañía remarcan que es una medida en fase de estudio, de la que no puede dar más detalles. "ArcelorMittal Europa está analizando la posible ampliación del alcance de su proyecto de transformación de las funciones de soporte, con el objetivo de avanzar en la optimización y estandarización de actividades que actualmente se desarrollan de manera fragmentada en distintos centros de Europa".

Instalaciones de ArcelorMittal en Sagunt. / Daniel Tortajada

Así, aseguran que "entre otras iniciativas", se valora "la creación de un hub de servicios empresariales en India y la ampliación del centro de excelencia de servicios empresariales que la compañía ya opera en Polonia". Ambas medidas, según remarcan, "contribuirían a reforzar un modelo de negocio sostenible para ArcelorMittal Europa, alineando su desempeño con el de otras grandes empresas del sector y aprovechando el talento global, procesos modernos y tecnologías avanzadas de información, automatización e inteligencia artificial para ofrecer servicios fiables y de alta calidad", dicen remarcando que el proyecto está "en una fase de análisis a nivel de principio y cualquier decisión adicional se comunicará en su debido momento".

Los representantes sindicales del comité europeo lo ven con otros ojos. "Esta decisión constituye un nuevo ataque frontal contra los trabajadores europeos, sin balance, sin evaluación y sin consideración por las consecuencias humanas, sociales e industriales", expresan condenando lo que ven un plan de "deslocalizar masivamente las funciones de apoyo en todas las entidades europeas del grupo, cuando aún está en marcha un plan de deslocalización anterior".

Daño indirecto

El impacto de la deslocalización iría más allá de cada planta afectada pues, como indican los representantes sindicales, tendría repercursiones en empleos externos. "Cada puesto de trabajo suprimido en ArcelorMittal conlleva pérdidas de puestos de trabajo indirectos, en particular en la subcontratación, muy movilizada en las funciones de apoyo", alertan. Con esto aluden en concreto a personal informático (mantenimiento de sistemas, ciberseguridad, soporte de aplicaciones, infraestructuras), así como proveedores de ingeniería, servicios, logística, consultoría y mantenimiento.

Estas prácticas, según alertan, "debilitan los ecosistemas industriales locales y regionales, ya gravemente afectados por sucesivas reestructuraciones".

Sede de ArcelorMittal en Sagunt. / Daniel Tortajada

Pero también ven un daño interno al considerar que esto "debilita la continuidad operativa, la seguridad de los sistemas y los datos, la calidad del soporte a las plantas industriales y la capacidad de respuesta ante incidentes, cuya reciente repetición ya pone seriamente en tela de juicio la estrategia del grupo".

Beneficios europeos

Esta "nueva ofensiva social", a su juicio, "es aún más inaceptable si se tiene en cuenta que ArcelorMittal se beneficia de ayudas públicas europeas y nacionales. Se beneficia de las medidas europeas de protección del mercado del acero (CBAM, defensa comercial) y forma parte de un sector que la UE considera estratégico para la soberanía industrial y la transición energética". "Europa protege el mercado, ArcelorMittal destruye empleo. Esta contradicción ya no es aceptable", remarcan.

Exigencias

Los representantes de los trabajadores exigen así "el cese inmediato de cualquier nueva deslocalización hasta que los planes en curso hayan concluido y se hayan evaluado". También demandan "una consideración real del impacto sobre la subcontratación y el empleo indirecto, así como el mantenimiento de las competencias clave, en particular las informáticas, en Europa y una verdadera estrategia industrial europea, respetuosa con el empleo y los trabajadores".