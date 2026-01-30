Sagunt pone en valor la inversión municipal en los centros educativos

"Ante la falta de respuesta de la Generalitat asumimos, por responsabilidad y seguridad, actuaciones urgentes a petición de los centros". Con esta declaración, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Sagunt, Raúl Palmero, justifica la inversión que el consistorio saguntino está realizando en los centros escolares de la localidad con el objetivo de mejorar su estado.

Palmero adelanta que durante el último trimestre de 2025, el departamento de Educación ha invertido 50.000 euros en varias actuaciones, que se suman a los cerca de 2 millones de euros destinados a la ejecución del Pla Edificant en los CEIP Maestro Tarrazona, Cervantes y Baladre.

"A pesar de que las competencias en Educación recaen en la Conselleria, desde el ayuntamiento no podemos quedarnos de brazos cruzados si no se realizan las inversiones necesarias", ha añadido.

El edil explica que durante el período vacacional de Navidad, en el que no había actividad escolar, se ha instalado césped artificial en los patios de los CEIP Montíber, Vilamar y Pinaeta con el objetivo de mejorar la seguridad del alumnado y crear espacios más amables. En otros centros, como Maestro Tarrazona, Nuestra Señora de Begoña, Cervantes, Cronista Chabret y el CEE Albanta, se han llevado a cabo diversas intervenciones menores de mantenimiento, así como la renovación de mobiliario, según ha explicado el concejal.

Pla Edificant en Maestro Tarrazona, Cervantes y Baladre

Estas mejoras se suman a los trabajos que ya se están desarrollando en los CEIP Maestro Tarrazona, Cervantes y Baladre en el marco del Pla Edificant para mejorar la accesibilidad, renovar los sistemas eléctricos y modernizar las instalaciones.

En concreto, se han invertido cerca de 880.000 € en las obras de mejora de los edificios de Infantil y Primaria, la climatización y la instalación de un ascensor en el CEIP Baladre, entre otras actuaciones para favorecer la accesibilidad.

Una inversión superior a los 965.000 € se está realizando en el CEIP Maestro Tarrazona, donde se están mejorando los sistemas eléctricos y de iluminación, la climatización y la accesibilidad del centro, con la incorporación de un nuevo ascensor y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Asimismo, en el CEIP Cervantes se instalará también un ascensor y se renovarán el patio y las pistas deportivas, con una inversión total que supera los 201.000 €.

Foto de archivo de una protesta junto el Instituto Eduardo Merello. / Daniel Tortajada

El consistorio reclama más inversiones

"Desde el Ayuntamiento de Sagunt continuaremos defendiendo una educación pública de calidad. Es imprescindible que la Generalitat asuma sus competencias con inversiones suficientes para mejorar los centros existentes y garantizar unas instalaciones dignas y seguras”, ha afirmado el concejal de Educación. “Además, la ciudad necesita la construcción, al menos, de dos centros de Educación Infantil y Primaria y un nuevo instituto para dar respuesta al crecimiento de la población y a las necesidades reales de la comunidad educativa. Desde el gobierno municipal continuaremos exigiendo estos recursos y trabajando para que la educación sea una prioridad”, ha concluido Palmero.

En este contexto, el consistorio también continúa reclamando a la Generalitat la rehabilitación y actuación necesaria en el CIPFP Eduardo Merello, así como "mayores inversiones en el conjunto de los centros educativos del municipio, para garantizar unas instalaciones adecuadas y actualizadas". “En particular, es fundamental mejorar la accesibilidad en todos los centros escolares, impulsando la instalación de ascensores en aquellos colegios que todavía no disponen de ellos y eliminando barreras arquitectónicas", ha detallado Palmero.

Más allá de las infraestructuras, desde el gobierno municipal se defiende la necesidad de dotar a los centros de más recursos humanos, especialmente de personal especialista, reducir la carga burocrática, mejorar las condiciones laborales del profesorado y bajar las ratios en las aulas, como elementos esenciales para fortalecer la educación pública y atender adecuadamente a la comunidad educativa.