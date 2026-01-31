De cent en cent
Accidents de treballadors dels Port de Sagunt
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa més de cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època, tant a nivell polític, festiu i social
Lluis Mesa i Reig
El mes de desembre de 1926 va acabar amb un destacat funeral a Estivella. El dia 13 faltà la presidenta de la Conferència de Sant Vicent de Paül. Es deia Vicenta Climent Obrer i tenia 60 anys. El seu fill José María era rector de l’església de Benavites. La família paterna procedia de Gilet. La neta era la pintora María Chenovart.
La preocupació de la capital passà per la necessitat de millorar l’aigua potable, com reivindicava Las Provincias del 20 de desembre. També s’intentà empadronar la nombrosa classe obrera perquè es poguera tindre en compte per al moment del retir. En el camp judicial, va entrar en la sala Civil del Cap i Casal un desnonament de Sagunt. Participaren els advocats José Feo Cremades i Juan Artal.
L’aniversari dels màrtirs saguntins de Betxí es va celebrar novament amb una manifestació cívica el 24 de desembre. Ho contava El Pueblo del dia 25. Les entitats liberals, republicanes i les societats obreres ompliren els balcons de crespons negres. La corporació, amb la Senyera de Sagunt i les bandes de música, van recórrer els principals carrers de la població. L’acte acabà en la plaça del Cronista Chabret. Allí parlaren el regidor Fausto Caruana i l’alcalde Baltasar Palanca. Estigueren presents el president de la corporació de Betxí Sr. Fone i el secretari d’eixe consistori Sr.Montroy. Estos van ser obsequiats amb un banquet en el Continental Hotel, deia Las Provincias del 25 de desembre.
Visita de Primo de Rivera
L’arribada de les festes de Nadal va fer que el cap d’arbitris municipals, Daniel Góngora, viatjara a Almeria per a estar amb la família. Igualment, fou el motiu pel qual l’acreditat comissionista José Bono Villaplana tornà de Liverpool per a reunir-se amb els seus. També, per eixa raó, el “cultisimo” mestre de les escoles graduades de Borriana, Tomás Pañego González, va tornar a Sagunt estos dies. Però, la visita més destacada d’aquelles dates fou la del president del govern Miguel Primo de Rivera, acompanyat pel ministre de la Guerra el Duc de Tetuán. Passaren una jornada en les instal·lacions siderúrgiques del Port de Sagunt. Ho deia La Voz del 31 de desembre.
Boxa
Entre els espectacles, va destacar el combat de boxa celebrat en la Sala Victoria el 22 de desembre. Segons contava El Pueblo del dia 25, el “mosca” Barber obligà a abandonar en el quart round al “gallo” Barberá. S’enfrontaren també els lleugers saguntins Moral i Eladio Nava. Guanyà el segon per dos rounds. Un altre saguntí, en este cas Torres, va véncer en el segon assalt a Talla. En la categoria de pesos mitjans, s’enfrontaren Alós i Casani. El primer guanyà per 8 rounds. Finalment, l’excampió Frank Puig va véncer per 7 rounds a Polo. Un
Altre espectacle fou la projecció en el Cine Sagunto de la pel·lícula “La Trapera” de l’1 al 3 de gener. Ho relatava Las Provincias del 31 de desembre. El Sagunto CF va empatar a casa a zero amb el Benlliure FC, com anunciava el mateix diari el 3 de gener.
Festa de Cap d'any
L’any va començar amb l’especial festa de la nit de Cap d’Any organitzada per l’Hotel Continental. Van estar membres “de lo más distinguido de la alta sociedad saguntina”. Allí soparen les famílies del metge Esteban Blanco, Ramón Lluesma o Manuel Villalba. L’hoteler Ramón García va servir un destacat menú. La crònica la feia Las Provincias del 2 de gener.
Destacaren dos accidents laborals. Per una banda, cal esmentar la cremada de segon grau del gasista Demetrio Bilbao Cavia. Era de Bermeo i tenia 28 anys. Li va arribar una flamerada de la caldera d’acer. Per una altra part, l’obrer estivellenc Salvador Alegre Beltrán, de 25 anys, es va clavar un clau en el peu mentre treballava en els tallers de fondre, segons relatava Las Provincias del 3 de gener.
Aquells dies van fer la primera missa diversos capellans. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
