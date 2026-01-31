¿Cómo y cuándo se hará la ansiada inyección de arena a las playas de Sagunt?

Los trabajos previos del macrotrasvase de arena previsto para regenerar el litoral norte de Sagunt ya se han iniciado y se notan incluso en su límite con la playa de Canet d’en Berenguer en la misma zona de arena, donde se han descargado enormes tuberías.

Pero esto no significa que la obra en sí vaya a empezar ya. Para ello habrá que esperar varios meses. En concreto, entre finales de marzo y principios de abril es cuando está previsto que la esperada arena procedente de Cullera llegue a las playas del norte de Sagunt como el primer paso para una regeneración que ponga fin al acelerado deterioro que presenta esta parte del litoral.

Con el contrato de 42,7 millones de euros en vigor, los primeros movimientos en la zona se han centrado en la descarga de las grandes tuberías que se extenderán por más de un kilómetro para dispersar el sedimento.

Daniel Tortajada

La Demarcación de Costas de València ha informado al ayuntamiento de estas tareas de preparación, que se coordinaron con el departamento municipal de Tráfico y no han requerido ninguna autorización local más, porque el material se ha ido depositando en zonas de dominio público marítimo-terrestre, como un parking o la misma arena de la playa.

Un aspecto que el concejal de Playas, Roberto Rovira, todavía está pendiente de aclarar es la versión final del plan de obra, para concretar los plazos y especificar las tareas que se irán sucediendo. El edil de EU-Podem espera así que Costas le facilite por escrito un calendario de la intervención, como le ha pedido esta misma semana, "para comunicar a la ciudadanía lo que se va a hacer".

Litoral norte de Sagunt. / Daniel Tortajada

Medidas ambientales

Según el proyecto adjudicado, cuyo ámbito se extiende a Sueca y Cullera, mientras para Sagunt y Canet d'en Berenguer reserva cerca de 18 millones de euros, los trabajos durante este primer mes se centran en la preparación del banco submarino. Con las medidas ambientales como único cometido que se extiende a lo largo de los cinco meses de vigencia del contrato, incluso más allá, durante la segunda quincena de febrero ya se espera contar allí con la megadraga que se encargará del trasvase de arena.

Sobre este punto, la asociación vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ya mostró preocupación en su momento por la escasez de máquinas con la capacidad de afrontar estos trabajos. La adjudicataria del contrato, que es la unión temporal de empresas compuesta por Rover Maritime y Dredging España, justificó su oferta económica anormalmente baja precisamente en la propiedad de una de estas dragas, Bonny River, y su disponibilidad inmediata, el encontrarse en Gibraltar.

Megadraga

Sin embargo y según el portal Marine Traffic, este buque del constructor Royal IHC, que navega bajo bandera chipriota, se encontraba al menos hasta este jueves en la costa de Nigeria. Entre las características de este modelo, la plica destacaba el "bajo calado operativo, que permite un mayor acercamiento a la costa, reduciendo las longitudes de impulsión y maniobras", así como su "reciente construcción, que redunda en un trabajo más eficiente, y su capacidad de dragar a las profundidades requeridas".

El alcalde de Canet, Pere Antoni, junto a las tuberías que depositarán la arena en las playas del norte de Sagunt. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

Con la esperanza de que este aspecto no suponga un nuevo retraso en la llegada de la arena, de hecho la oferta de Rover-Dredging abría la posibilidad de utilizar otras dragas, ya a partir del tercer mes del contrato, aproximadamente a la conclusión de las fiestas falleras, es cuando está previsto que se haga la operación del transporte de los más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena a lo largo de los 45 kilómetros desde Cullera a Sagunt. La previsión que recoge el plan de obras es que estas operaciones se prolonguen 36 días.

Retirada de gravas

Antes, los movimientos en la costa norte se intensificarán con el balizamiento, la retirada de gravas y el encauzamiento de la Gola de Quartell en la segunda quincena de febrero. Estas dos intervenciones sufrieron modificaciones de última hora en el proyecto, en el primer caso porque se consideró "innecesario" extraer, como estaba previsto en los planes originales, 113.000 metros cúbicos de piedra de las playas de Malvarrosa, Corinto y gran parte de Almardà. Este volumen se quedará finalmente en los 7.500 metros cúbicos de la zona más al sur de la actuación, incluida Canet, para su transporte a las playas de Almenara y Xilxes, además de los alrededores de las Casas de Queralt.

La intervención debería estar lista en menos de tres meses, más allá del seguimiento ambiental

Sobre la prolongación del encauzamiento de la Gola de Quartell, la declaración de impacto ambiental fue la que advirtió de su conveniencia para mantener su capacidad de drenaje, teniendo en cuenta que están previstos avances significativos en la línea de costa por esta zona.

Cordón dunar

La última fase de la intervención en Sagunt consistirá en la restauración del cordón dunar, con el aporte de 4.280 metros cúbicos de arena en una superficie de 13.300 metros cuadrados ubicada inmediatamente al norte de la Gola de Quartell. Además de introducirse vegetación propia de los sistemas dunares de la Comunitat Valenciana, esta intervención contempla el cierre perimetral de la zona, así como la instalación de cartelería para dar conocimiento de los valores ambientales de este espacio y de la necesidad de protección.

Ritmo previsto

Estas actuaciones deberían estar listas a finales de abril, cuando ya solo quedarían pendientes las medidas de vigilancia ambiental. Sobre el inicio de los trabajos justo después de que los daños provocados por el temporal Harry hayan dejado la costa norte de Sagunt al límite, Rovira considera que "la ejecución se va a llevar a cabo a partir del calendario previsto en un principio, no para acallar las críticas tras los últimos episodios meteorológicos".