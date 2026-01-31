Benifairó de les Valls acogerá una quedada internacional de mujeres

Benifairó de les Valls se convertirá en una de las sedes de la Quedada internacional de mujeres, conocida como Asaltamontes Female. La cita está prevista para este 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, evento que se celebrará de forma simultánea en 10 países y más de 40 ciudades de todo el mundo, uniendo a mujeres de diversas culturas bajo un mismo propósito: el deporte en la naturaleza.

A diferencia de las competiciones tradicionales, la propuesta de Asaltamontes Female en Benifairó destaca por su carácter inclusivo y no competitivo. La actividad está abierta a mujeres de todas las edades y niveles de condición física. El objetivo principal no es la velocidad, sino la sonoridad y el disfrute del entorno natural.

"Queremos crear un espacio donde cada mujer decida si camina o corre, sin presiones y con la tranquilidad de hacerlo acompañada", explican desde la organización.

El evento

La jornada busca ser el germen de una comunidad local de mujeres que encuentren en el deporte una vía de apoyo y crecimiento personal. Un evento que consistirá en la realización de trail running o mañana de senderismo, cuyo comienzo está previsto a las 9.30 horas desde Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, el próximo domingo 8 de marzo. Para el recorrido, la organización recomienda llevar una botella de agua que se podrá rellenar en los distintos avituallamientos facilitados por esta, además de aconsejar ropa y calzado adecuados.

Al finalizar el recorrido, las participantes disfrutarán de un avituallamiento conjunto, un momento dedicado a recuperar energías y fortalecer los vínculos creados durante la jornada.

Asaltamontes Female

Asaltamontes Female es un movimiento que busca empoderar a la mujer a través del contacto con la montaña. Con esta quedada global, la organización pretende visibilizar la presencia femenina en los deportes de exterior y fomentar hábitos de vida saludables en un entorno seguro y colaborativo.