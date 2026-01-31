Bordados en oro repasan la historia de la Semana Santa saguntina

La ermita de la Sang de Sagunt acoge hasta mediados de febrero unaexposición que recorre la historia de la Semana Santa Saguntina de una forma muy peculiar, a través de uno de sus símbolos más singulares: el cinturón bordado que llevan únicamente los clavarios y mayorales.

La muestra organizada por la mayoralía que organiza la fiesta este año ha reunido más de 30 cinturones históricos, algunos datados de finales del siglo XIX, procedentes tanto del museo de la cofradía como de colecciones privadas cedidas por antiguos mayorales. "Se trata de una oportunidad única para contemplar piezas de gran valor devocional, artístico y patrimonial", afirman.

El arte del bordado, en directo

Gracias a la colaboración de la bordadora saguntina María José Ferrer Casares, se ha incorporado a la exposición una mesa que recrea un taller tradicional de bordado, con un cinturón en proceso de elaboración, bocetos originales, patrones antiguos y utensilios propios de esta labor artesanal.

Esta propuesta permite a los visitantes acercarse al proceso creativo del bordado en oro. Además, el discurso expositivo ha incluido un recorrido por la evolución del cinturón en el contexto de la Semana Santa de Sagunt, situándolo junto a otros elementos clave como la vesta y la capa de clavario, con el objetivo de contextualizar su desarrollo estético y simbólico a lo largo del tiempo.

Para Gonzalo Escrig, Clavario del año, “no podemos olvidar tampoco el papel fundamental de las mujeres bordadoras, verdaderas depositarias de este saber tradicional, cuyo trabajo silencioso ha dado forma, durante décadas, a buena parte de nuestro patrimonio devocional”.

Próximos actos en la agenda

Durante el acto inaugural, la Mayoralía 2026 ha aprovechado para anunciar dos de sus próximos eventos. El primero será la presentación del regalo a la cofradía, que se celebrará el viernes 20 de febrero a las 19:30 horas, con salida desde la iglesia del Salvador hasta la Ermita de la Sang.

El segundo consistirá en un concierto Candlelight a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Morvedre, bajo la dirección de Pedro Manuel Pacheco Palomo, director que Las Cigarreras, que tendrá lugar el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas en la iglesia del Salvador.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de febrero los viernes de 17:00 a 20:00, así como los sábados y domingos de 10:30 a 13:30 horas.