Compromís da voz en el Congreso a las reivindicaciones de Sagunt con su patrimonio

El patrimonio histórico centró la visita este viernes a Sagunt de la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó. En consonancia con la propuesta lanzada en Madrid a través de una proposición no de ley (PNL), la valencianista pidió al Gobierno estatal más inversiones en la conservación y promoción de bienes como el Teatro Romano o el Castillo.

Después de comprobar 'in situ' las últimas obras ejecutadas en este monumento por el Ministerio de Cultura, la diputada se comprometió a "exigir que se subsanen las deficiencias detectadas en materia de accesibilidad, porque el resultado no coincide con el proyecto aprobado".

Órgano de gestión

De forma más general, Micó ratificó su respaldo a la propuesta impulsada por varias entidades culturales, sociales y del ámbito turístico de Sagunt para la creación de un órgano de gestión de todo su patrimonio histórico, que debería ir "acompañado de aportaciones económicas estables por parte de cada entidad que lo compone". Esta petición, en coordinación con el grupo municipal y en Les Corts, se ha traducido en una PNL que ya se tramita en el Congreso.

La visita de la diputada se abrió con una reunión de trabajo, a la que también asistieron las concejalas Maria Josep Picó y María Josep Soriano, el secretario local, Albert Llueca, y Enrique Mínguez, impulsor de la iniciativa para la creación del organismo de gestión. Este último trasladó al resto los pasos que se han dado hasta ahora y repasó las entidades que apoyan esta iniciativa.

Plan director

La necesidad de un nuevo plan director para el Castillo fue otro de los puntos calientes del encuentro. A este respecto, Micó apuntó que este documento "lleva caducado 25 años y necesita de una actualización urgente, que vaya acompañada de las inversiones adecuadas. Exigimos al Ministerio de Cultura que se implique en ese plan, que es muy necesario para mantener viva la vida histórica y cultural de Sagunt".

Recorrido por el Castillo. / Compromís per Sagunt

Desde el grupo municipal, su portavoz agradeció el apoyo de Compromís en el Congreso para "reclamar las inversiones y la atención que merece Sagunt". Picó también aprovechó para brindar la colaboración de los representantes nacionalistas en las distintas instituciones para impulsar a la plataforma cívica que lidera este nuevo intento por poner el conjunto monumental de la capital del Camp de Morvedre a la altura que se merece.

Patrimonio de la Humanidad

Otro compromiso de Micó durante su visita fue el apoyo desde el Congreso a la candidatura de Sagunt como Patrimonio de la Humanidad, puesto que es el Ministerio de Cultura el que tiene que hacer la propuesta a la UNESCO, según recordó Picó.