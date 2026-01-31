Un contrato de «merchandising» genera críticas en Sagunt

La compra de material promocional para once departamentos del Ayuntamiento de Sagunt ha sido cuestionada por el grupo municipal Iniciativa Porteña, que ha denunciado "el despilfarro de 523.488,93 euros" aprobado por el gobierno municipal de Darío Moreno, un contrato a cuatro años que considera "injustificable y ofensivo para la ciudadanía".

El contrato prevé «la compra con dinero público de camisetas, tazas, bolsas, publicidad textil, blocs de notas y otros productos promocionales; algo que Iniciativa Porteña considera destinado a «apuntalar la estrategia de propaganda personal del alcalde y su política de autobombo en redes sociales».

Especificaciones reales en el contrato

Sin embargo, tal y como avanzaban fuentes municipales, la información difundida por la agrupación porteña tiene matices importantes y es que este contrato no es para alcaldía, sino que se trata de una licitación de "merchandising publicitario e institucional para los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Sagunt", tal y como ha podido comprobar Levante-EMV en la plataforma de contratación. Es más, en el mismo contrato se especifica aquellas áreas y departamentos municipales que lo requieren y van a hacer uso de este material, entre las que se señala: Cultura, Comercio, Deportes, Igualdad, Educación, Juventud, Policía, Políticas LGTBI, Promoción Económica, Servicios Sociales y Turismo entre otros, sin rastro de alcaldía, en la lista que aparece en el mismo documento.

En cuanto al importe, las mismas fuentes aseguran que el contrato es de 150.877 euros anuales con posibilidad de prórroga. Como este diario ha comprobado, el documento anota en el apartado de Presupuesto base de licitación que "el precio máximo anual del contrato se fija en la cantidad de 20.116,59 € para LOTE 1, 64.761,80 € para lote 2, y 65.936,27 € para lote 3 IVA incluido. Duración de un año prorrogable hasta tres más" y habla de "un valor estimado del contrato" de 523.488,93 euros.

"Gestión deficiente"

Desde Iniciativa Porteña critican además, que este gasto se produzca mientras "las calles de Sagunt presentan un estado lamentable de suciedad, con numerosas vías pendientes de asfaltado y con barrios enteros abandonados por la falta de mantenimiento. Las calles están sucias, el asfaltado no llega y los vecinos se cansan de promesas incumplidas, pero para camisetas y tazas sí hay dinero. Es el reflejo de una gestión completamente fuera de la realidad».

Iniciativa Porteña en un pleno de Sagunt. / Daniel Tortajada

El grupo municipal recuerda también que el actual equipo de gobierno "ha perdido millones de euros en subvenciones europeas por una gestión deficiente, fondos que podrían haberse destinado a vivienda, empleo o mejoras urbanas… Han sido incapaces de gestionar ayudas europeas millonarias y ahora nos hablan de gastar más de 523.000 euros en propaganda. Es una irresponsabilidad absoluta», insistían.

Por último, Iniciativa Porteña considera que este contrato tiene como único objetivo "reforzar una imagen ficticia del alcalde, basada en una presencia diaria en redes sociales y vídeos que no reflejan la realidad que viven los vecinos del municipio". "Moreno vive del vídeo y la foto, mientras la ciudad se deteriora. Este contrato es para seguir engañando a los ciudadanos y tapar su fracaso con marketing pagado con dinero público».

Noticias relacionadas

Ante lo descrito, IP exige la retirada inmediata del contrato, un cambio radical en las prioridades del gobierno municipal y que "los recursos públicos se destinen a resolver los problemas reales de la ciudad, no a financiar campañas de autopromoción".