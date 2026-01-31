Una gala benéfica conmemorará en Canet los 20 años de Discamp

La Asociación de personas con discapacidad del Camp de Morvedre (Discamp) llevará hasta el escenario del auditorio de Canet d'en Berenguer el espectáculo "La banda sonora de nuestras vidas". Una cita musical con la que la entidad celebra su XX aniversario.

El éxito de un primer pase ha requerido un segundo que tendrá lugar este domingo, 1 de febrero a las 19.00 horas, en el que "haremos un viaje por las décadas de los años, 60,70, 80 y 90 con cortometrajes y con las canciones más representativas de cada década mediante playbacks que realizarán nuestros artistas, de forma altruista y desinteresada", afirmaban desde la asociación.

Cariz solidario

Desde Discamp aseguran que "se trata de una gala muy especial con cariz solidario con la que además de disfrutar muchísimo, se ayuda a las personas con discapacidad," explicaban.

La entrada de la gala para ver el espectáculo cuesta 5 euros.