La patronal de Morvedre alerta de la falta de talento y conectividad

La Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam) ha trasladado esta semana a la Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, una batería de demandas centrada en cinco grandes áreas: talento, conectividad, agua, energía y mantenimiento de las áreas industriales.

Lo hizo en un encuentro realizado en el Port de Sagunt a petición de la patronal comarcal que preside Cristina Plumed; una reunión a la que asistió junto a la directora general de Comercio de la Generalitat, la también edil saguntina Maribel Sáez, y donde acudieron los representantes del Consejo de Industria de Asecam, que agrupa a las grandes firmas de la ciudad, así como el alcalde, Darío Moreno y el edil de ramo, Toni Iborra.

Uno de los asuntos que se le trasladó es la escasez de talento, una problemática generalizada en todos los sectores económicos, pero que "se agrava" en la industria, a juicio de la patronal. Desde ASECAM advirtieron de que el Camp de Morvedre se enfrenta a “unos años especialmente difíciles” para la contratación de perfiles industriales, debido a una combinación de factores: la elevada demanda empresarial tras la instalación de la gigafactoría de Volkswagen y otras empresas, la falta de vivienda en la comarca y la insuficiencia de plazas en los ciclos formativos más solicitados, como electromecánica, mantenimiento industrial o robótica.

Un momento del encuentro. / Asecam

A esta situación se suma la preocupación por la falta de perfiles logísticos, un ámbito que, según las previsiones, experimentará una fuerte demanda en el medio plazo. Sin embargo, como recalcaron, la oferta formativa actual no cuenta con las plazas necesarias para dar respuesta a esta necesidad.

Conectividad

En materia de conectividad, Asecam reclamó mejoras urgentes en el transporte público hacia las áreas industriales. En este sentido, incidió en que la falta de conexiones dificulta tanto el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo como la posibilidad de que el alumnado de Formación Profesional pueda realizar prácticas en las empresas ubicadas en estos polígonos. Además, la asociación subrayó la necesidad de reforzar la conexión entre el Camp de Morvedre y el Alto Palancia, pues son comarcas que comparten el Consejo Territorial de FP Vall del Palància y una oferta formativa conjunta, pero no existe buena conectividad entre ambas.

Agua y energía

Otro de los puntos críticos abordados fue el suministro de agua. La patronal insistió en la "necesidad" de la desaladora y en la alta demanda de agua futura. También subrayó "la deficiencia actual de suministro de agua con un caudal potente" para atender las necesidades industriales.

Otro instante de la reunión. / Asecam

La energía también ocupó un lugar en el encuentro. Asecam defendió la necesidad de una estrategia energética clara que garantice el suministro a las empresas y genere equilibrios a largo plazo. En este contexto, se habló tanto del Hidrógeno Verde (H₂), así como la preocupación por el precio de la energía "para que las industrias sigan apostando por crecer en el territorio y no deslocalizar su actividad".

Por último, se abordó el mantenimiento y la modernización de las áreas industriales. La consellera explicó la existencia de dos líneas de ayudas, dirigidas tanto a las áreas industriales como a las Entidades de Gestión y Modernización (EGM). No obstante, para poder acceder a estas ayudas es imprescindible contar con áreas organizadas y con un ente representativo. En este sentido, Asecam informó de que ya se está trabajando en la creación de la EGM del polígono Sepes para mejorar la gestión de este espacio industrial.

Desde la patronal comarcal se ha agradecido el encuentro y se ha destacado que la consellera fue receptiva y tomó nota de las peticiones que se expusieron durante el almuerzo.