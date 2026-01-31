Sagunt descubre al Antonio Chabret menos conocido

La correspondencia mantenida por el que fuera primer cronista de Sagunt Antonio Chabret y su talento como compositor musical se hicieron presentes más que nunca en la clausura del año que el ayuntamiento ha dedicado a este ilustre intelectual que, además de la medicina, destacó en otros campos. Fue toda una apuesta por redescubrir esta figura que dejó una honda huella en la ciudad, desvelando partes de su trayectoria menos conocidas.

Jaime Siles, Catedrático Emérito de Filología Latina en la Universidad de Valencia, presentó el libro Cartas a Berlín. Correspondencia con Emil Hübner (1886-1897): Una aventura de la epigrafía y el pasado, de Antonio Chabret con introducción y notas de Juan Antonio Millón.

Esta obra ofrece una visión detallada de la labor epigráfica, arqueológica, histórica y personal del primer cronista saguntino, que viene a ampliar el conocimiento de su obra y de su figura. La razón es que la totalidad de las cartas está centrada en los hallazgos de material epigráfico (inscripciones latinas y alguna hebrea) que hace Antonio Chabret en los campos de cultivo, en las obras de los inmuebles y en excavaciones. En concreto, informa a Hübner de dónde han aparecido y adónde se trasladan las piezas. Hace dibujos, le envía calcos, siguiendo una técnica que le ha enseñado Hübner y hace propuestas de lectura. "Son cartas muy interesantes por la información que nos dan sobre el trabajo de Chabret, además de ofrecernos informaciones puntuales sobre su familia, sobre sus publicaciones y, además, noticias curiosas como sobre el proyecto de la fundación de un Museo Arqueológico", explica Millón a Levante-EMV.

Esas inscripciones no solo son de Sagunto, sino también de otras poblaciones de lo que Chabret denomina “ager saguntinus”: Almenara, Alfara de Algimia, Canet, Benifairó, Benicalaf, Benavites, También añadirá algunas de otros territorios: Monforte, Nules o Alcalá de Xivert. "Por las líneas de sus cartas, van desgranándose otros aspectos como su situación familiar, sus viajes (refiere su viaje a Alicante y el previsto a Madrid para asistir al Centenario de Colón), cuestiones etimológicas — sobre “Sagunto” o “Peñíscola”— o informaciones sobre el circo o el supuesto “anfiteatro”", apunta el estudioso.

Al presentar la obra, Siles explicó el contenido del libro haciendo hincapié en la importancia de la labor del cronista Chabret para el conocimiento de la Antigüedad y en especial en el terreno de la epigrafía. Valoró la importancia y el rigor del autor para los estudios filológicos y su aportación al proyecto alemán de Corpus Inscriptionum Latinarum emprendido por el epigrafista y arqueólogo Emil Hübner a través de una relación epistolar que se prolongó durante once años con un resultado total de 31 cartas. También hizo un repaso a la biografía y la obra de Chabret, siguiendo la aportación de Millón en diferentes artículos y la extensa introducción que aporta ese libro, el último publicado por el Centro Arqueológico Saguntino dentro de su colección monográfica dedicada a la ciudad.

Faceta musical

Un trío de la Societat Musical Lira Saguntina, formado por Juan Francisco Castillo Monreal (piano), Nora Pérez Gomis (violín) y Ángela Dominguez Zarzo (violonchelo), interpretó tres piezas musicales pero abrió el acto con la más especial: La compuesta por Antonio Chabret con el título 'Una tarde en el Castillo de Sagunto. Capricho para piano, violín y violonchelo'.

Se trataba de la primera vez que el público podía disfrutar de la faceta musical del cronista saguntino. Fue una interpretación muy cuidada que obtuvo un encendido aplauso.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien expresó el apoyo decidido de ayuntamiento a la Cultura y a la difusión de la historia. Le acompañaron en la mesa el presidente del Centro Arqueológico Saguntino, Amadeo Ribelles, el vicepresidente de la Sociedad Lira Saguntina, Javier Penadés, junto al estudioso Juan Antonio Millón.

Entre el público, no faltaron Antonio y Marina Chabret, biznietos del cronista saguntino, y otros familiares.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha agradecido la colaboración de todas las asociaciones y entidades que se han sumado al proyecto para dar a conocer el legado del cronista Antonio Chabret: "Es muy satisfactorio clausurar el Año Chabret con un acto que pone el broche de oro a esta iniciativa con la que hemos reconocido todo lo que aportó esta ilustra figura a nuestro municipio”.