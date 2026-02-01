Un museo marcado en Sagunt por los derrumbes

Las lluvias fuertes y los desprendimientos llevan ya 36 años marcando la custodia del legado arqueológico de Sagunt, por mucho que esté declarado monumento histórico-artístico desde 1962. Si ahora el museo sigue con su parte superior cerrada por la caída de parte del techo de pladur, algo parecido no solo ocurrió en otoño de 2004 cuando la zona se clausuró debido a las goteras, sino también en el ya lejano 8 de enero de 1990, cuando la colección se guardaba en otro edificio muy próximo al Teatro Romano.

Aquel derrumbe tuvo unas consecuencias nefastas pues llevó al cierre del local y a que pasaran casi dos décadas hasta que se hizo su nueva sede en un inmueble medieval situado en plena subida al Castillo.

En concreto, fueron necesarios 17 largos años para que los fondos pudieran volver a exhibirse de forma permanente en un lugar pensado para ello pues, en todo ese tiempo, apenas se pudieron ver de forma temporal en varias exposiciones, como las realizadas en 1998, 2003 y 2006.

Edificio de 1952

Aquel hundimiento del techo en enero de 1990 marcó así el fin de un edificio construido en 1952 por el Ministerio de Regiones Devastadas.

Antiguo museo, en una postal. / Archivo Paco Agudo

Ese museo albergaba las colecciones arqueológicas aparecidas tanto en hallazgos casuales como excavaciones antiguas y fue en 1984 cuando el Estado transfirió su gestión a la Generalitat Valenciana al igual que el Teatro Romano y el Castillo.

Interior del antiguo museo de Sagunt. / Archivo Társilo Caruana.

La falta de unas instalaciones adecuadas y la mala suerte quiso que el año 1990 se abriera con un derrumbe en el edificio que no sorprendió al alcalde de la época, José García Felipe, ni a historiadores de la ciudad. Como informó poco después Paco Durà en Levante-EMV, era un hecho previsible, dada la provisionalidad de la construcción pues el techo que cayó entonces sobre la colección de cerámica romana "no tenía vigas de carga, sino hilo de hierro revestido de yeso" y a esto se sumaba la ubicación del museo que al fondo de una pequeña ladera. El alcalde de entonces llegó a reconocer al diario que «el edificio del museo no ofrecía todas las condiciones que son de esperar para este tipo de servidos culturales».

Imagen del antiguo museo. / Levante-EMV

Una actuación de emergencia del Ministerio de Cultura permitió trasladar los fondos a un semisótano cedido por la extinta Caja Sagunto para habilitarlo como almacén y oficinas. "No reunía unas condiciones adecuadas. Pero se aceptó porque no se disponía de otro local mejor", explica a este diario la exdirectora del Museo, Emilia Hernández.

Con la saguntina Evangelina Rodríguez como directora general de Patrimonio de la Generalitat, se impulsó la construcción del nuevo museo arqueológico en la Plaza de Armas del Castillo, junto al Palacio del Gobernador. Para ello, se emprendieron negociaciones para iniciar de inmediato las obras, de forma paralela, a la primera fase de restauración del Teatro Romano. Sin embargo, la polémica que rodeó a esta última rehabilitación acabó por hacer que aquel proyecto se abandonara.

Tras una permuta con el ayuntamiento, pasaron tres largos años para que la conselleria adecuara la Casa del Mestre Peña pues no fue hasta junio de 2007 cuando se abrió al público la instalación, 17 años después del cierre del anterior edificio.

Nuevo nombre

Lo hizo además con una nueva nomenclatura pues el Ministerio de Cultura no quiso ceder el nombre original. Así, por más que en la ciudad se le siga llamando 'arqueológico', su nombre oficial desde 2007 es Museo Histórico de Sagunto (MUHSAG), un centro con fondos de titularidad estatal cedidos por convenio, sin perder la titularidad y fondos de titularidad autonómica.

"Diecisiete años pasaron desde el hundimiento de la cubierta del museo hasta la apertura de la nueva instalación museística, durante todo ese tiempo se privó al público visitar y conocer las colecciones arqueológicas de Sagunto. Habría que reflexionar sobre el tiempo que transcurre desde que se anuncian las obras de conservación del patrimonio en Sagunto hasta que finalizan y pueden ser visitadas", afirma la exdirectora del Museo.

Ahora, tanto el alcalde, Darío Moreno, como 14 asociaciones ya han lamentado lo ocurrido en el museo y el riesgo para los fondos, a la vez que han demandado más inversión en él. La Conselleria, de momento, solo dice estar trabajando y aunque en 2024 anunció un Plan Integral para el museo, de momento, se sigue sin noticias de él y con el segundo piso cerrado «sine die».