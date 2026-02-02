El Port de Sagunt amanece con carteles de protesta por las deficiencias en transporte público

El malestar por las deficiencias de transporte público que arrastra el Port de Sagunt llevan años acaparando quejas y noticias, pero hoy se ha evidenciado en forma de grandes carteles anónimos que han aparecido a primera hora en diversas marquesinas de autobús.

En ellos se hace referencia a viejas demandas vecinales, también respaldadas por el ayuntamiento, como un tren de pasajeros o una conexión con el metro que agilice las comunicaciones, que ahora se limitan a la línea de autobús urbano e interurbano.

También se denuncia de forma clara la saturación de este último; una cuestión que afecta especialmente al que lo une con València capital en las horas punta. Esto ha provocado numerosas quejas desde hace tiempo, hasta punto de que el ayuntamiento lleva meses enviando periódicamente las incidencias que recibe de los usuarios. Con anterioridad a eso último, diversas asociaciones también lo vienen denunciando hace tiempo: Desde la entidad vecinal de La Victoria, que llegó a convocar una concentración de protesta por el retraso en la puesta en marcha del nuevo servicio que ampliaba horarios, a Iniciativa Porteña o la Plataforma por Puerto.

Carteles de protesta en el Port de Sagunt / Levante-EMV

Desmarques

Responsables de estas tres entidades se han desmarcado de la autoría de la acción, a preguntas de Levante-EMV. No obstante, Iniciativa Porteña sí ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes tomadas a primera hora de la mañana, cuando aún no había amanecido, de unos carteles perfectamente escritos y, algunos, con el topónimo en versión reducida y no oficial que utilizan los segregacionistas: "El Puerto".

El portavoz de la Plataforma por Puerto, Pepe Forés, se ha mostrado sorprendido al conocer la noticia a través de este diario. Pero, tras tantos meses de quejas ante Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) e intervenciones en el pleno, ha hecho una lectura rápida: "Al final, hemos conseguido que la gente se empiece a mover por sí misma".

Uno de los carteles de protesta. / Levante-EMV

"Ha empezado a mejorar"

Forés reconocía, no obstante, que el servicio de bus entre el Port de Sagunt y València "ha empezado mejorar". "Después de 8 meses, hemos conseguido que los horarios de salida se cumplan incluso en los servicios nocturnos pues hemos llegado a recibir llamadas como la de una chica que estaba a las 12 de la noche esperando en la estación de València pero el autobús no llegaba, siendo que es un lugar con gente durmiendo o drogadicta y donde tenía miedo", apunta.

Ese cumplimiento de horarios, según admite Forés, incluso ha permitido desmasificar autobuses en horas punta. "Antes, para venir de València a las 15 horas, tenías el problema de que el bus de las 14,40 horas no salía. Y, por tanto, el de las 15 horas iba a reventar. Ahora, como ya sale, no está masificado", añadía, considerando no obstante que la solución "es la llegada del tren al Puerto para tener mejores comunicaciones".

También desde la Conselleria aseguraron ya a mediados en diciembre a este diario que el nivel de quejas respecto al autobús del Port a València había bajado "porque el servicio se ha reforzado" y reconocían "algunos problemas de retrasos, pero por la congestión de tráfico".

En cualquier caso, las pancartas aparecidas hoy han evidenciado que el malestar y las demandas continúan, aunque esta vez sean anónimas y los textos ya hayan sido retirados.