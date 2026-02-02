Un ciclo de cine africano para remover conciencias en Sagunt

Una propuesta cultural que invita a reflexionar sobre el fenómeno migratorio a través del lenguaje cinematográfico. Con este propósito nace este lunes en Sagunt el ciclo de cine africano organizadopor la Asociación Cultural Nautilus, en colaboración con Morvedre Acull.

Bajo el título “África: Voces y visiones desde el cine”, la sesión inaugural contará con la proyección del documental “Les Pasteres de Kayar”, presentado por Thimbo Samb, miembro de Teatre Sense Papers, que relatará el viaje que inspiró la cinta. El trabajo, candidato a los Premios Goya, está dirigido por Álvaro Hernández Blanco y narra el regreso de Thimbo Samb a su pueblo natal en Senegal tras quince años viviendo en España.

La película aborda el impacto emocional del retorno, marcado por sentimientos encontrados de nostalgia y desarraigo, así como la compleja relación con los jóvenes del pueblo, que lo ven como un modelo a seguir. A través de su mirada, el documental reflexiona también sobre la peligrosa idealización de la migración y los riesgos extremos que empujan a muchos jóvenes a emprender el viaje en patera.

Variar el foco

El ciclo, de entrada libre, propone un acercamiento al fenómeno migratorio desde el cine africano, poniendo el foco en las experiencias personales y sus consecuencias sociales.