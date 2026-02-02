Estivella se prepara para conmemorar los 300 años de la festividad de Sant Blai

Estivella se prepara para celebrar San Blai, el "patrón de invierno". Una festividad que este año cumple 300 años en la localidad. "Es la devoción más antigua que tenemos en el municipio", comentaba el cronista oficial, Lluis Mesa y también de entre los pueblos de la comarca.

Según Mesa, los primeros documentos que hacen referencia a esta datan de 1726, archivos donde ya hay constancia de su celebración, adelantaba a Levante-EMV.

Cartel de Sant Blai en Estivella. / LEVANTE-EMV

Coquetes

Aunque el día grande es este martes, 3 de febrero, Sant Blai, este lunes muchos de sus vecinos llevaban hasta la iglesia las tradicionales "coquetes" para ser bendecidas. Unas pastas típicas de la zona, con forma de galleta gigante, que desde hace unos días mantienen a los hornos en pleno rendimiento para su producción en masa. Según ha podido saber este diario, se calcula que se cocerán cerca de 30.000 coquetes para conmemorar la festividad.

Unas pastas que esconden una creencia popular sobre sus propiedades curativas. Los más mayores dicen y así se ha transmitido de generación en generación, que estas "coquetes" curaban las dolencias de garganta. Un ritual que se completaba con el dibujo de una cruz en la garganta del enfermo con aceite de oliva bendecido y el disfrute de comerse la pasta. No solos curaba, también protegía la garganta de infecciones e irritaciones.

Programa

Dulces que también serán protagonistas este martes al ser repartidas a cargo de los festeros en la eucaristía, que se celebra a las 11 horas en honor al Santo, una vez bendecidas.

La jornada comenzará con la despertà y el pasacalle con la colla de dolçainers Germans Caballer, después habrá misa solemne para dar paso a la tradicional procesión de Sant Blai por las calles de la localidad. Cuando esta acabe, comenzará el reparto de las calderas, que también serán bendecidas ante el santo, aunque antes está prevista una mascletà en la plaza Rei Jaume I.

Durante toda la mañana se realizarán talleres infantiles en la calle y un mercado solidario en la Plaza de España.

Noticias relacionadas

La tarde arrancará con música y baile y finalizará con las "vespres solemnes".