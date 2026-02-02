El gobierno local exige al Consell un "compromiso real" con la vivienda en Sagunt

El último informe sobre la vivienda de la Sindicatura de Comptes ha llevado a Sagunt a elevar un punto el tono de sus reivindicaciones a la Generalitat. Desde el gobierno municipal se hacen eco de la información publicada por Levante-EMV sobre la tensión específicamente del mercado del alquiler, según los registros del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana de la Comunitat Valenciana, y recuerdan que es una situación "que venimos denunciando desde hace tiempo".

Además de mencionar la moción que se aprobó en pleno, a propuesta de EU-Podem como altavoz de la Plataforma per l'Habitatge de Sagunt, estas fuentes reclaman "un compromiso real de la administración autonómica con la construcción de vivienda asequible". A este respecto, desde el ayuntamiento se señala que "hemos sido el municipio valenciano con más terreno cedido para que la Generalitat construya y no podemos conformarnos con 70 viviendas de protección pública".

Más reivindicaciones

También desde la oposición han surgido voces reivindicativas. La portavoz de Compromís per Sagunt, Maria Josep Picó, censura que el Consell "ignorara" la moción plenaria aprobada en junio de 2024 para obtener la declaración de zona tensionada, además de "lamentar" la postura contraria de PP y Vox en aquella votación.

La Oficina Municipal de Vivienda se encuentra en las oficinas de la antigua Gerencia. / Daniel Tortajada

Además de anunciar la presentación de una pregunta parlamentaria en Les Corts para "exigir con urgencia" que el Consell reconozca jurídicamente la tensión del mercado residencial en la capital comarcal, la valencianista espera que la Conselleria d'Habitatge "haga caso a la auditoría operativa sobre la vivienda de protección y promoción pública, realizada por la Sindicatura de Comptes".

Críticas en el ámbito local

Picó también lanza sus críticas al gobierno local de PSPV y EU, al que acusa de "no hacer gestiones ante el Consell para reiterar la demanda de la moción, puesto que en el expediente no constan nuevas comunicaciones".

Oficina municipal

En este ámbito, Compromís per Sagunt pide al ayuntamiento que "dé un papel protagonista" a la Oficina Municipal de Vivienda, "dotándola de los recursos suficientes, tanto de personal como económicos, en consonancia con la magnitud de la problemática en materia de vivienda en nuestra ciudad. La falta de acceso a soluciones residenciales dignas es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la ciudadanía y un gobierno progresista tiene que estar con las personas".