Quart de les Valls aprueba su presupuesto más alto

Casi 1,1 millones de euros. Ese es el presupuesto aprobado recientemente por el pleno del Ayuntamiento de Quart de les Valls para este año, que se convierte en el más alto de su historia. Con un 6 % de subida respecto al pasado ejercicio, fuentes municipales caracterizan estas cuentas como "una clara apuesta por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, reforzando los servicios básicos e impulsando inversiones estratégicas para el presente y el futuro del pueblo".

Las infraestructuras básicas y el tejido asociativo son dos de los apartados en los que se da un "paso adelante", que se materializa en el mantenimiento y la limpieza del municipio, una dotación "importante" para Cultura, la mejora en eficiencia y calidad del servicio de agua potable o las obras en las acequias, "una infraestructura fundamental para la agricultura" del municipio de les Valls.

Subvenciones nominativas

Fuentes municipales destacan también la subida en las subvenciones nominativas para las asociaciones locales, "reconociendo así el papel clave que desarrollan en la vida social, cultural y deportiva de Quart". Estas ayudas incluyen el asesoramiento y gestión de la tramitación administrativa.

Gestión responsable

El aumento de la seguridad y el mantenimiento en las infraestructuras donde se desarrollan los actos festivos es otro de los puntos de atención de este presupuesto, que, según la alcaldesa, Lara González, reafirma el compromiso municipal con "una gestión responsable y orientada a reforzar los servicios esenciales, mejorar las infraestructuras y apoyar al tejido asociativo, consolidando un municipio más cuidado, activo y preparado para el futuro".