Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
Dos centros de la ciudad proyectarán en marzo y abril las películas finalistas del Premio del Público LUX del Parlamento Europeo
Sagunt será la única población de toda la Comunitat Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio del Público LUX que concede cada año el Parlamento Europeo, unas cintas que empezaron a visionarse el pasado jueves en Murcia y podrán verse en diferentes ciudades españolas hasta abril.
Las proyecciones se realizarán en dos sedes diferentes: el Centro Cultural Mario Monreal del casco antiguo y la Casa municipal de Cultura del Port de Sagunt. No obstante, coincidirán las fechas: los días 21 de marzo así como el 10, 19 y 26 de abril.
Los largometrajes son Christy, del directora irlandés Brendan Carty; Sorda, de la directora española Eva Libertad; It was just an accidente, del director iraní Jafar Panahi; Love me tender, de la directora francesa Anna Cazenave Cambet; y Valor Sentimental, del director noruego Joachim Trier.
Las películas de este año, que abordan lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad, se podrán ver también en Almería, Barcelona, Cáceres, Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona/Iruña, Salamanca, Santander, Santo Domingo de la Calzada, Segovia, Sevilla, Tarragona y cuyo ganador se dará a conocer en una ceremonia el próximo 14 de abril en el Parlamento Europeo (Bruselas).
Los espectadores, pueden votar en la elección de la ganadora a través de la web, suponen el 50 por ciento de la puntuación final
Dentro de este ciclo de proyecciones, la Oficina del Parlamento Europeo en España organiza específicamente las que tendrán lugar en los cines Embajadores (Oviedo y Santander) entre febrero y marzo. Por su parte, la Oficina regional del Parlamento Europeo en Barcelona organiza el ciclo en la Filmoteca de Catalunya.
Red de oficinas
Por su parte, la red de oficinas de Europe Direct se encargarán de la mayoría de las proyecciones en las diferentes ciudades de España, que serán acogidas en salas de cine -principalmente de la red de Europa Cinemas- y centros públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Votación del público
El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas para reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.
La elección del ganador de cada año refleja una combinación de la calificación directa del público con la de los diputados del Parlamento Europeo, siendo cada una de las partes el 50% de la puntuación final de cada una de las películas que optan al premio.
Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de la web https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/ hasta abril. Aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.
