Los últimos planes de la Autoridad Portuaria en Sagunt no convencen

A Compromís per Sagunt no le convencen los últimos movimientos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en torno a temas tan significativos como la prometida integración puerto-ciudad. Esta "marina pública" en el muelle norte mengua en casi 99.000 metros cuadrados, "el equivalente de 15 campos de fútbol", en la nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), que la entidad presidida por Mar Chao tramita para el puerto comercial de Sagunt.

La portavoz valencianista, Maria Josep Picó, lamenta que "el alcalde Darío Moreno evite posicionarse públicamente para defender con contundencia el futuro de la ciudad". Según la concejala de Compromís, el socialista "parece sacrificar" este "emblemático" proyecto, "en beneficio de los intereses de la APV". La nacionalista desvela la redacción de un "contundente dictamen negativo" del departamento de Urbanismo, del que critica su falta de difusión por parte del gobierno local, cuando, al mismo tiempo, "negocia, con métodos poco ortodoxos, un nuevo convenio con la APV, gestionada por el PP, del que no hay ni expediente en el ayuntamiento".

Redelimitación a la baja

Picó señala varios postulados de la DEUP que "consideramos completamente inaceptables", como el incremento del espacio comercial en el puerto de Sagunt en casi 120.000 metros, incluida la franja contigua al Pantalán terrestre. En este punto, Compromís se alinea con el informe de Urbanismo, cuando "rechaza la redelimitación unilateral por la APV, a la baja" de esta zona de integración, que requiere "una evaluación económico-jurídica de las consecuencias del incumplimiento del convenio del 2019".

Picó vincula este tema con las negociaciones "nada transparentes" entre Moreno y Chao para un nuevo convenio, del que el alcalde "nos aseguró que su aprobación era inminente y que no pasaría por comisión informativa ni se aprobaría por el pleno". El borrador al que ha tenido acceso la oposición "es un documento sin planos, sin informes técnicos, económicos ni jurídicos y, sobre todo, sin valoraciones de los incumplimientos por parte de la APV del anterior convenio. Desconocemos si el ayuntamiento dispone de información sobre las causas de la extinción y las responsabilidades derivadas de los incumplimientos".

Registro general

Para dejar constancia de su posición, Compromís acudió el registro general para presentar una instancia sobre las "carencias detectadas", como "la ausencia de garantías del cumplimiento de los convenios anteriores", en temas como la integración puerto-ciudad, el tramo marítimo del Pantalán, la regeneración de la franja sur hasta el Marjal dels Moros y la construcción del centro de interpretación del Puerto Romano de Sagunt. Además, tampoco hay memoria económica, vinculada al plan de inversiones; mecanismos de financiación y compensación económica estables; planos con las delimitaciones, usos y responsabilidades de gestión de ambas administraciones; o penalizaciones por incumplimientos del convenio.

Compromís per Sagunt señala su "decepción" y reclama al alcalde "explicaciones por la forma de proceder tan opaca y poco ética, cediendo a los intereses de la APV y negociando con Mar Chao de espaldas a la ciudadanía". Picó insiste en que "la aclaración a muchos interrogantes" se encuentra en el dictamen negativo de Urbanismo y se pregunta por qué se negocia, "sin expediente formal, un convenio tan beneficioso para la APV, en detrimento del ayuntamiento".

Sin informe jurídico

La portavoz también critica que Moreno insista en que este acuerdo "es una simple ‘declaración de intereses’ o un 'desiderátum', cuando desde Compromís hemos exigido un informe jurídico, en consonancia con los artículos 49 y 50 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público".