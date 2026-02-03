Canet reconoce a su comercio local en una gala

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer celebrará este miércoles 4 de febrero, a las 19:00 horas, en la Casa de los Llanos, la III Gala del Comercio Local, un acto de reconocimiento al tejido comercial del municipio y a las personas que dan vida a sus calles día a día. La gala, organizada por la Concejalía de Comercio, se concibe como "un espacio para agradecer el esfuerzo, la constancia y la capacidad de adaptación del comercio local, así como para poner en valor las acciones desarrolladas durante el último año y avanzar las nuevas iniciativas previstas para 2026", avanzaban desde el consistorio.

El alcalde, Pere Antoni Chordá, destacó que “el comercio local es una parte fundamental de la identidad de nuestro pueblo y un motor clave de la vida diaria de Canet. Esta gala es una forma de reconocer públicamente el esfuerzo y la implicación de quienes, con su trabajo diario, hacen que nuestras calles estén vivas”.

María Martínez, edil de Comercio en la gala. / Daniel Tortajada

Acto

Durante el acto se hará un repaso a las principales acciones impulsadas por el Ayuntamiento en apoyo al comercio, entre ellas las jornadas formativas gratuitas en comunicación, marketing digital y digitalización, así como los asesoramientos personalizados dirigidos a los negocios locales.

La gala también pondrá el foco en las iniciativas de dinamización y promoción desarrolladas a lo largo del año, como la Ruta de les Tapes, que en su octava edición ha contado con la participación de diez establecimientos, la Ruta Gastronómica Flor del Taronger, que une gastronomía, territorio y tradición agrícola, o el programa Arrels al Plat, un proyecto que pone en valor la cocina tradicional como patrimonio cultural y memoria colectiva.

Por su parte, la concejala de Comercio, María Martínez Marco, apuntó que “la III Gala del Comercio Local no es solo un acto institucional, sino un encuentro para poner rostro a las personas que sostienen el comercio de proximidad y para seguir construyendo, junto a ellas, un modelo de comercio cercano, participativo y con identidad propia”.

Canet enamora… y premia

Como novedad, la gala servirá también para presentar la campaña “Canet Enamora · San Valentín 2026”, una iniciativa que apuesta por una visión amplia e inclusiva del amor —amor en pareja, amistad, familia, amor propio y amor por el municipio— como eje para dinamizar el comercio local y fomentar la participación ciudadana.

Uno de los momentos más destacados será la entrega del Premio Honorífico del Comercio Local, que en esta edición se concederá al estanco de Canet, en reconocimiento a su trayectoria, su calidad humana y su implicación social como comercio histórico y referente para generaciones de vecinos y vecinas.

Durante el vino de honor, las personas asistentes podrán además degustar la tapa ganadora de la VIII Ruta de les Tapes, como gesto simbólico de unión entre comercio, gastronomía y celebración colectiva.