Cultura dice ahora que está pendiente de permiso de Sagunt para rehabilitar todo el museo

La Conselleria de Cultura ha roto su mutismo respecto a la caída de parte del techo de pladur que obligó hace varias semanas a cerrar toda la segunda planta del Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG), como adelantó Levante-EMV.

Y lo ha hecho después de las críticas lanzadas tanto por el alcalde, Dario Moreno, como varias entidades cívicas de la ciudad, pero sin reconocer expresamente a ese desprendimiento, ni dar detalles de cuándo se reabrirá esa zona. Lejos de esto, lo ha hecho poniendo el foco en otro asunto: Que "está pendiente de que el ayuntamiento conceda la licencia municipal necesaria para iniciar el proyecto de rehabilitación y modernización del edificio", es decir, la intervención que anunció el departamento autonómico hace más de un año después de que, en otoño de 2024, las goteras y grietas en el pladur obligaran a clausurar la misma zona del museo.

Actuación "de urgencia"

A corto plazo, el departamento solo asegura haber "adoptado con urgencia las medidas necesarias que permitan la rápida apertura de la planta", pero no precisa más. Asimismo, justifica el cierre temporal de la segunda planta "como consecuencia de intensas lluvias producidas en los últimos días del mes de diciembre", evitando cualquier referencia a la caída de parte del pladur después de años con problemas de filtraciones y humedades.

Interior del Museo de Sagunt. / Levante-EMV

Intervención integral

Desde Cultura sí abunda en la intervención proyectada de forma integral y se apunta que el proyecto fue presentado al consistorio el pasado mes de diciembre y cuenta con un presupuesto cercano a los 300.000 euros.

Con él, pretende "ofrecer una solución definitiva a los problemas de humedades que afectan al inmueble, garantizando la integridad del edificio y unas condiciones adecuadas para la correcta conservación de las piezas arqueológicas que custodia el museo".

Precisamente, la preocupación porque la falta de mantenimiento ponga en riesgo las valiosas piezas del Museo Histórico fue uno de los aspectos subrayados al trascender la noticia tanto por el alcalde, Darío Moreno, como por las 14 entidades cívicas que se han unido en una plataforma para velar por el legado saguntino.

Paneles decoloridos. / Levante-EMV

Junto a esta actuación estructural, desde la Conselleria se contempla actuar en otros aspectos pendientes de renovar hace años, como ya informó este diario: La modernización integral de los espacios expositivos mediante la sustitución de los descoloridos paneles actuales "por otros más versátiles y adaptados a las últimas tendencias museográficas", así como la renovación completa de la instalación audiovisual y del sistema de climatización.

Otras intervenciones

Desde la Conselleria también afirman estar tramitando otras mejoras para el legado de Sagunt, como la contratación de los trabajos de mantenimiento de edificios adscritos a la Dirección General de Patrimonio Cultural que incluye la conservación del Teatro Romano, Castillo, Museo Arqueológico y Nave Talleres de Sagunto por un total de 2,56 millones de euros.

Asimismo, recuerdan otras intervenciones llevadas a cabo en los últimos tres años en el patrimonio de Sagunt que les permiten asegurar que su inversión en la ciudad "asciende a más de 6,3 millones de euros", entre la ya ejecutada y la prevista, y "contrasta con el abandono sufrido durante las dos nteriores legislaturas así como la falta de inversión por parte del Gobierno de España", afirman pese a la actuación acabada por el Ministerio el año pasado en el Castillo con una inversión de casi 1,3 millones de euros que, como informó este rotativo, no se libró de la polémica.

Oferta didáctica y más vigilancia

Del total de inversiones impulsadas por la Generalitat desde 2023, apuntan que "2,8 millones de euros corresponden a contratos de carácter plurianual destinados a la implantación de una oferta didáctica y cultural en el Conjunto Monumental de Sagunto, puesta en marcha en 2024, así como a reforzar y mejorar el servicio de seguridad y vigilancia en diferentes edificios e instalaciones entre las que se encuentra el Teatro, Centro de Visitantes ubicado en el Castillo y el Museo Arqueológico".

Obras en La Nau. / Levante-EMV

A esta cantidad se suman más de 180.000 euros en contratos ejecutados durante estos dos últimos años entre los que se encuentran diversas obras realizadas en el Teatro Romano, como la reparación y protección frente a desprendimientos en la fachada y las galerías; el acondicionamiento de accesos, escaleras y recintos, la reparación de los servicios y la modernización de sus instalaciones, incluida la maquinaria del montacargas y la sustitución de una línea eléctrica aérea provisional cuya vigencia superaba ya las tres décadas, con el objetivo de garantizar la seguridad y mejorar el uso del monumento.

La Nau

También recuerdan las obras de emergencia "para reparar los daños ocasionados por las inclemencias meteorológicas en la cubierta de la Nave Talleres" del Port de Sagunt por 541.000 euros. Pero ya no dan detalles sobre cuándo se podrá reabrir al fin al público.