Estivella demuestra sus 300 años de devoción por Sant Blai

No hay ninguna duda de que la tradición de Sant Blai sigue viva en Estivella después de 300 años de celebración. Los vecinos y vecinas mantienen la devoción por su patrón de invierno como lo han vuelto a demostrar una vez más ya que, pese a caer entre semana el día del santo, la plaza de la Constitució estaba hoy repleta de gente, para disfrutar de las tradicionales calderas. A ellas han asistido caras conocidas de la comarca como el presidente de la Mancomunitat de la Baronia, Salva Costa y el alcalde de Alfara de la Baronia, Carlos Herrera, así como concejales de otras localidades cercanas como Petrés, ediles y cargos orgánicos de Compromís, el partido de origen del alcalde anfitrión, Francesc Mateu.

Más de 600 raciones de caldera se han repartido este martes, una comida que estaba amenizada por un dúo que dio entrada a la tarde, con música y baile.

Bendición de las calderas. / Daniel Tortajada

Actos religiosos

La mañana ha estado repleta de actos en homenaje a Sant Blai en una fiesta que se remonta al 1726, fecha en la que aparecen las primeras referencias a ella. Primero ha sido la despertà y luego el pasacalle con dolçaina y tabal, música tradicional valenciana que ha marcado el comienzo de los actos religiosos con una eucaristía en honor al patrón en la que se han repartido cientos de "coquetes" bendecidas, la pasta típica de Sant Blai y de las que se han llegado a cocer en los hornos de la localidad cerca de 30.000 unidades.

La iglesia también estaba repleta de feligreses, una eucaristía que ha contado con la participación de 30 jóvenes misioneros de Madrid, que han ayudado a la parroquia en la organización de los actos. Tras esta, ha sido el turno de la procesión del santo, que recuperaba su itinerario habitual al abrirse la calle de la Iglesia, que hasta ahora permanecía cerrada por las obras del ayuntamiento y que impidió que el año pasado se realizara el recorrido habitual.

Novedades

En cuanto a las novedades de este año en la programación, los vecinos han mostrado su satisfacción por la incorporación de actividades para los más pequeños como son los juegos infantiles tradicionales que había instalados en el carrer Ample, iniciativa a la que se suma una fireta solidària, que también ha tenido buena aceptación.