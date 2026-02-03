Nuevo impulso a los emprendedores con un premio de 15.000 euros

La multinacional cementera Holcim ha retomado en Sagunt la convocatoria de sus premios "Ponemos la Primera Piedra", cuya última edición celebró en 2024. Con esta 13ª edición, la firma repartirá 15.000 euros para el fomento de proyectos innovadores, es decir, la misma cantidad que hace dos años y que en 2023, cuando decidió aumentarla.

El objetivo de la multinacional es identificar y financiar iniciativas sostenibles que actúen como motores de transformación en la Comunitat Valenciana, una convocatoria dirigida a emprendedores y pymes (menos de tres años de actividad y menos de 25 trabajadores) con sede en la Comunitat.

Para ello, otorga estos galardones repartidos en un primer premio de 9.000 euros y un segundo de 6.000 euros, destinados íntegramente a la ejecución del plan de negocio.

Desde su creación, estos premios han consolidado una red de más de una veintena de proyectos regionales, acumulando una inversión directa en innovación de más de 110.000 euros. Los ganadores de la última edición ejemplifican el desarrollo de innovación con impacto, como es el caso de EvolvingTherapeutics, enfocada en la biotecnología aplicada a la salud, en el desarrollo de terapias avanzadas basadas en bacteriófagos (fagos) para combatir bacterias multirresistentes a los antibióticos. Y, Vesta Z, startup que ha desarrollado una plataforma digital avanzada para la centralización y optimización delmercado de repuestos de maquinaria pesada para obra pública y minería.

Reunión del jurado en la fábrica de Sagunt. / Holcim

Jurado de expertos

El éxito y solidez de estos premios reside en la colaboración de un jurado de expertos de instituciones relevantes como la Universitat de València, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI), la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), el Ayuntamiento de Sagunt, la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), la Asociación de Emprendedora de la Comunidad Valenciana (AME), la Asociación de Empresarias y Profesionales (EVAP), y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia y Castellón (CITOP-CV).

Con motivo del lanzamiento de la nueva edición, el jurado se ha reunido en Sagunt para conocer, de primera mano, el avance de los proyectos ganadores del año anterior, reafirmando el papel de estos premios como una aceleradora del crecimiento empresarial y la innovación en la Comunitat Valenciana.

El plazo de recepción de proyectos estará abierto hasta el 30 de abril de 2026. Los interesados deben enviar sus propuestas a la dirección ponemoslaprimerapiedra@holcim.com. Las bases completas están disponibles en la web de Holcim España.