Nuevo problema en la recién construida pista deportiva de Canet

La nueva instalación deportiva de Canet d’en Berenguer, cuyas obras acaban de finalizar, presentan zonas inundables. Así se ha detectado tras las últimas lluvias, al aparecer charcos en varias zonas de la pista. Una situación por la que preguntó en el último pleno la oposición, ya que la actuación todavía no ha sido recepcionada por el ayuntamiento y tampoco inaugurada.

El problema reside en la pendiente de la pista, que según explicó en sesión plenaria el alcalde, Pere Antoni y ha ratificado a Levante-EMV el concejal de Deportes, Rubén Furió "no se ha hecho correctamente". Tanto es así que "aunque nosotros quitemos el agua, esta vuelve a aparecer. El problema es claro de pendiente", insistía Furió.

Instalación deportiva de Canet. / Daniel Tortajada

Negociaciones

Tras esta situación, el ayuntamiento ya anunció la semana pasada que están en contacto con la empresa constructora, a la que señalan como responsable, para pedirle que dé una solución. Para Furió, la reparación pasa por retirar las capas de pavimento que existen, volver a calcular la pendiente y de nuevo asfaltar, propuesta que tienen que consensuar con la mercantil.

De momento, las conversaciones continúan entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo, mientras la pista sigue sin poder utilizarse, después de casi un mes finalizada.

Inversión

Este proyecto es uno de los más ambiciosos de esta legislatura a nivel deportivo pero el Club Patinaje Artístico Canet d’en Berenguer ya hizo público su malestar en diciembre porque la renovada pista multiusos municipal cubierta no reúne las condiciones necesarias para la práctica de esta disciplina, a pesar de que la entidad lleva 9 años entrenando en ella. Una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 1.300.000 euros. Unas instalaciones junto al campo de fútbol de la Figuereta que responden a diferentes objetivos, aunque el principal el permitir la práctica de disciplinas como futbito, fútbol sala, baloncesto o balonmano, entre otros. Pero además, dará respuesta a la falta de locales cubiertos para realizar actividades culturales y festivas que no requieran del auditorio por su formato. Esto será viable gracias a la instalación de unas gradas para más de 200 personas.

Casa dels Llano

Este no es el único problema con el agua en Canet. El ascensor de la Casa dels Llano ha estado semanas sin poder utilizarse por la misma razón. En este caso, el problema parece estar en el subsuelo que no se ha sellado bien y, cuando llueve, entra agua.