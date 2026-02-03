Sagunt acoge a 200 ‘juniors’

Sagunt acogió este domingo la asamblea general del movimiento Juniors de la diócesis que reunió a unas 200 personas y a representantes de casi un centenar de centros.

"Fue un día que tardaremos mucho en olvidar por lo que supone de ver cómo los Juniors estamos muy presentes en la sociedad valenciana en general y en Sagunt en particular”, explica a Levante-EMV Cástor Armañanzas, jefe de los Juniors de la parroquia de Santa María de Sagunt. "Fue una jornada muy constructiva. El nivel de asistencia muestra la excelente coordinación dentro del movimiento, que actualmente es el más numeroso y extendido a nivel juvenil de la Iglesia valenciana, añade considerando que "el hecho de juntarnos cada semestre en un municipio refleja el interés por cuidar la vertebración territorial de Juniors MD”.

Los participantes, en la iglesia. / Levante-EMV

En su opinión, “ver nuestra parroquia de Santa María abarrotada de jóvenes es motivo de esperanza”. “Hemos comprobado que la Iglesia valenciana tiene un gran futuro por delante y alegra ver que hay jóvenes dispuestos a seguir formando a otros en unos valores cristianos cada vez más amenazados”. “Nos sentimos una gran familia, abierta y acogedora, dispuesta a seguir gritando nuestro lema “¡siempre unidos!. Y ofrecer esa unidad para afrontar el día a día”.

Integrantes de los Juniors de Sagunt con varios sacerdotes.. / Levante-EMV

El Auditorio Joaquín Rodrigo acogió parte del evento con la participación de representantes del Arzobispado, destacando la presencia del Vicario General, Vicente Fontestad, una persona muy querida en la población por su recordado paso por las parroquias de Santa María y el Buen Suceso.

Durante la jornada, se abordó un intenso orden del día que incluyó la presentación y aprobación de las cuentas, así como el presupuesto para 2026. También se dio cuenta de varios proyectos. La sesión concluyó con una eucaristía y una comida de hermandad en el patio porticado del mercado.