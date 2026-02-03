Sagunt amenaza con llevar los últimos planes de la APV a los tribunales

La nueva Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del puerto de Sagunt se ha encontrado con un duro opositor en el departamento municipal de Urbanismo. Su último dictamen técnico no solo se pronuncia en términos "desfavorables", sino que alerta de que, si la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) insiste en estos planes, el ayuntamiento "se verá obligado a ejercer las acciones administrativas o judiciales oportunas".

Esta advertencia se refiere a la necesidad de ajustar algunas de estas delimitaciones, que se apropian de bienes de dominio público municipal, como los pasos inferiores en reposición de los antiguos caminos rurales que se han construido para sortear el acceso ferroviario.

Además, este informe denuncia la terminología "ambigua e imprecisa" en los cuadros de usos por zonas, que impide saber "lo que se permite, lo que se prohíbe o las condiciones máximas de edificación". De esta forma, "es admisible casi todo en todos los sitios". Esta mayor concreción permitiría "otorgar las licencias municipales de obras y actividades con más seguridad en cuanto a la compatibilidad/incompatibilidad", al tiempo que "evitaría que se implantaran usos con efectos indeseados cerca del núcleo urbano, como, por ejemplo, el depósito de graneles pulverulentos".

Reducción

La entidad presidida por Mar Chao presentó un primer borrador de esta DEUP a finales de 2024, cuando ya mereció la censura desde el ayuntamiento. Un año después, con la aprobación por el consejo de administración de la APV de su sometimiento a información pública, no solo no se ha tenido en cuenta el planteamiento municipal, "ni siquiera mínimamente", sino que "se ha producido una significativa reducción de la superficie de la zona de integración puerto-ciudad". Esta merma roza los 99.000 metros cuadrados, según las estimaciones de Compromís per Sagunt, que es la formación que ha sacado a la luz este posicionamiento.

Esta "redelimitación unilateral, a la baja", además, no cuenta "con una evaluación económico-jurídica de las consecuencias del incumplimiento de los términos del convenio suscrito por la APV con el ayuntamiento en septiembre del 2019", que también está "insuficientemente motivada". El dictamen urbanístico no se limita a rechazar las delimitaciones establecidas por el organismo portuario, sino que plantea sus propuestas, como la necesidad de establecer "medidas de atenuación del impacto de camiones y vehículos pesados a la zona de integración" para que "no se reste atractivo".

Ribera del mar

En este apartado, el informe municipal también señala que la APV solapa la línea de ribera del mar con este espacio abierto a la ciudadanía, algo que no es compatible con la legalidad. Entre los requerimientos de Urbanismo también se incluye la conveniencia de abordar una previsión de que hacer con los restos del Pantalán que actualmente se encuentran dentro del mar y que "sería interesante proteger para su puesta en valor" o, como mínimo, "evitar su completa destrucción".

Deslinde del Malecón de Menera

Para añadir recovecos a la trascendencia de esta DEUP, la última pega municipal hace referencia a la intención de desafectar casi 6.000 metros cuadrados respecto a la zona de servicio terrestre actual, en consideración al deslinde aprobado hace ya casi tres años por la Demarcación de Costas para dejar el Malecón de Menera fuera del dominio público marítimo-terrestre. El Ayuntamiento de Sagunt recuerda que ese acuerdo se encuentra 'sub iudice', después del contencioso interpuesto por el consistorio, de tal forma que, "por coherencia con su escrito de demanda judicial" muestra su "total oposición y rechazo" a esa redelimitación.