Sagunt logra menos de un tercio de una ayuda autonómica que pidió

El Ayuntamiento de Sagunt ha logrado menos de un tercio de una ayuda que pidió al departamento autonómico de Turismo destinada a actuaciones urbanas y de puesta en valor del patrimonio. Su objetivo era lograr financiación para acometer un proyecto valorado en 400.000 euros que permita recuperar elementos pertenecientes al patrimonio industrial de la ciudad, su puesta en valor y musealización en un entorno urbano abierto, como ya se hizo con una antigua locomotora y una histórica embarcación. Sin embargo, de los 300.000 máximos que podría recibir, según las bases reguladoras de la convocatoria, apenas ha logrado 93.114 euros.

El grupo municipal popular ha aireado este hecho, denunciado "la pérdida de más de 200.000 euros" al haberse agotado el crédito presupuestario del programa en el momento de resolver el expediente, tal y como recoge la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Desde el grupo popular se ha lamentado esa "drástica reducción de la ayuda" y se ha achacado a un factor muy concreto: "No se debe a criterios técnicos ni a deficiencias en la documentación, sino exclusivamente a una mala planificación y a la falta de diligencia del equipo de gobierno socialista, que ha llegado tarde a la convocatoria", afirman en un comunicado, a pesar de que la petición de Sagunt ha sido aceptada y no desestimada, como otras, ya que el proyecto presentado por la capital del Camp de Morvedre "era técnicamente subvencionable y contaba con informe favorable", como reconoce el PP municipal.

El PP achaca el no haber logrado los 300.000 pedidos a «la falta de diligencia» del gobierno local

El plazo de presentación de solicitudes se inició diez días hábiles después del 20 de mayo de 2025 y permaneció abierta hasta el agotamiento del crédito asignado a estas ayudas, si bien la petición de Sagunt se hizo el 10 de junio del pasado año y otras llegaron el día 27 de ese mes.

“El resultado de esta mala gestión es que nuestra ciudad deja de recibir más de 200.000 euros de financiación autonómica, un dinero que podría haberse destinado a mejorar la ciudad y que ahora se pierde por no haber actuado con previsión”, ha señalado el portavoz popular, Ximo Catalán respecto a esta subvención dirigida a entidades locales e integrada en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana 2021, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

Dudas sobre la ejecución

El no haber logrado ni un cuarto de la financiación del proyecto, según el edil, "genera incertidumbre presupuestaria, ya que el equipo de Darío Moreno deberá ahora decidir si reduce el alcance del proyecto o si incrementa la aportación municipal, sin que hasta el momento se haya explicado de dónde saldrá el dinero ni qué partidas se verán afectadas".

El portavoz del PP, Ximo Catalán. / Levante-EMV

Desde el PP se insiste en que "no basta con anunciar proyectos y solicitar subvenciones, sino que es imprescindible gestionarlas bien, presentarlas a tiempo y asegurar que nuestra ciudad no pierda oportunidades de financiación por falta de planificación".

A juicio de los populares: “El resultado es claro: un proyecto que podía haber recibido 300.000 euros acaba recibiendo poco más de 93.000. La ciudad vuelve a pagar la mala gestión del equipo de gobierno”, ha concluido Ximo Catalán.

Este diario ha tratado de conocer la versión del gobierno local pero, al cierre de esta edición, ha sido imposible.