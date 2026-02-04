"El buen momento de la ciudad" lleva a Sagunt al Congreso Nacional de Industria

El modelo industrial de Sagunt coge peso, tal y como se ha evidenciado en el VIII Congreso Nacional de Industria, en el que ha estado el Ayuntamiento de Sagunt con presencia institucional. Hasta Bilbao se ha trasladado una representación de la ciudad para asistir a esta importante cita que arrancaba este miércoles hasta este jueves 5 de febrero. La delegación municipal de la capital del Morvedre ha participado en diversas sesiones centradas en el papel de la industria como motor del país, la cooperación territorial, la innovación y los retos derivados de los mercados emergentes para la industria española.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha acudido a la cita acompañado del concejal de Industria, Toni Iborra; y la presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM), Cristina Plumed. Bajo el lema ‘Lo bien hecho nos define’, el congreso de este año se ha enfocado en la calidad industrial como motor económico, social y cultural de España.

Contactos

Durante el congreso, la delegación saguntina ha mantenido diversos encuentros con empresas y entidades del sector industrial. Estos espacios han permitido compartir experiencias, analizar tendencias globales y reforzar alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo industrial del municipio.

Entre ellos destaca un encuentro con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga. En su conversación han coincidido en la importancia de mantener una firme cooperación entre entidades estatales, autonómicas y locales para fortalecer el tejido industrial, impulsar la competitividad y favorecer un desarrollo equilibrado y sostenible en todo el país.

“Estamos en un momento bueno para la ciudad en cuanto a captación de inversiones, pero también queremos ir más allá. Por ejemplo, en Parc Sagunt II tenemos en subasta una parcela de más de 600.000 m², por lo que es importante seguir estableciendo contactos con los agentes industriales que puedan estar interesados”, ha comentado Moreno.

Por su parte, el concejal Iborra ha destacado que la presencia de Sagunt en el evento no solo responde “a las empresas que están por venir, sino a aquellas que ya están asentadas, y por eso venimos de la mano de ASECAM”. También ha señalado que “contar con presencia institucional en el evento industrial más importante de nuestro país es decisivo para relacionarnos con actores clave y posicionarnos como una ciudad atractiva para una industria moderna y sostenible que genere empleo e I+D en nuestro territorio”.

Obras en PowerCo. / Daniel Tortajada

Momento clave para la ciudad

La participación de Sagunto en esta edición coincide con un momento clave para la ciudad, marcado por la puesta en marcha de la gigafactoría de PowerCo. La planta ya ha comenzado a incorporar a sus primeros operarios de fábrica, originarios del municipio, y prevé iniciar la producción de celdas este otoño, con la expectativa de contratar a más de 500 personas a lo largo del año.

Con su presencia en el VIII Congreso Nacional de Industria, Sagunt continúa consolidándose como un enclave estratégico dentro del panorama industrial español y europeo, apostando por la innovación, la sostenibilidad, el aumento de la competitividad y la colaboración institucional como pilares fundamentales de su crecimiento económico.