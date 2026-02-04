Faura espera retomar las obras de su centro escolar antes de verano

Faura espera retomar las obras de sus CEIP San Vicente Ferrer antes del verano. Así lo informó la alcaldesa, Consol Duran en el último pleno. La presidenta de la corporación municipal explicó que después de haber modificado el proyecto inicial con el objetivo de conservar el centro de transformación de Iberdrola en su ubicación actual y realizar la redistribución de los espacios que se ven afectados, "si todo evoluciona según el esperado y no se producen más contratiempo, las obras se retomarán antes del verano".

Vista de las aulas prefabricadas. / Daniel Tortajada

Un nuevo Consell Agrari

Otro de los puntos que se abordó y que fue aprobado con el voto a favor de todos los partidos políticos, es la modificación del artículo 15 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), a propuesta de alcaldía, con el objetivo de actualizar la composición y el funcionamiento del Consell Agrari Municipal. Esta modificación permite, según la iniciativa, "adecuar la representación de las organizaciones profesionales agrarias a la realidad actual del municipio, sustituir la representación de la Policía Local por la persona designada por el Ayuntamiento como miembro de la Junta d'Aigües de la Font, por su vinculación directa con las funciones del Consejo, y prever la posibilidad de invitar a las sesiones personas técnicas o especialistas en las materias que se tengan que tratar", explican fuentes municipales.

El primero de los cambios del ROM viene motivado porque existe más de una entidad agraria con implantación efectiva en el municipio. En cuanto a la Policía Local, se ha determinado su sustitución, puesto que actualmente no hay un miembro con conocimientos específicos en la materia. Finalmente, el personal técnico que podrá ser invitado a participar y que actuarán con voz, pero sin voto mejorará el asesoramiento y la calidad de las deliberaciones, aclaraban desde el consistorio.

Mercosur y listas de espera

La sesión también abordó dos mociones presentadas por el PSOE y Junts per Faura. Por un lado, los socialistas instaron el Consell de la Generalitat Valenciana a reforzar las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad, especialmente en cuanto a la reducción de las listas de espera en el reconocimiento del grado de discapacidad y de la dependencia, el cumplimiento de los plazos legales y la dotación de recursos humanos y técnicos suficientes a los servicios correspondientes. Petición que contó con el respaldo de toda la corporación.

En cuanto a la propuesta de Junts per Faura, se centró en la defensa de los sectores productivos valencianos el medio ambiente y el control democrático, ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que la coalición rechaza. En ese sentido, también se instó al gobierno de España, además de a la Generalitat Valenciana, la Comisión Europea y a los eurodiputados y eurodiputadas de los diferentes grupos parlamentarios a paralizar la aplicación efectiva del acuerdo mientras no se garanticen mecanismos reales de control democrático, así como cláusulas de salvaguardia automáticas que protejan los sectores más vulnerables, especialmente la agricultura y la ganadería mediterráneas.

Recuerdo a las víctimas

Además, la alcaldesa, antes de iniciar la sesión con el orden del día convocado, dedicó unas palabras a varios hechos trágicos ocurridos durante los últimos días que han golpeado la sociedad española. Por un lado, el asesinato de un niño de tan solo 13 años. En segundo lugar, el asesinato de una mujer de 33 años, madre de tres menores, presuntamente a manos de su expareja. Y, por último, el accidente de trenes ocurrido hace una semana a Adamuz (Córdoba). Duran ha destacado el “deber” que tiene el Ayuntamiento de Faura como institución pública “de mostrar respeto, empatía y responsabilidad colectiva”. Así, ha mostrado el pésame más sincero de la entidad “a todas las familias afectadas” y ha reafirmado su “compromiso con la defensa de la vida, la protección de los más vulnerables y la construcción de una sociedad más justa y más humana”. Para acabar, recordó las palabras de Maria-Mercè Marçal, quien aludía a que “la vida es corta y la memoria, frágil”. “Y por eso tenemos la obligación de no olvidar, de cuidar y de responder como comunidad”, reafirmó.