Fiesta, solidaridad y fútbol en el campo del Saguntino

El Atlético Saguntino no quiere que la visita del líder del grupo VI de Tercera RFEF sea un partido más y con este objetivo ha preparado este domingo una serie de actividades para llenar el Nou Morvedre de ilusión. Además del fútbol, que medirá a los rojillos con el Levante B a partir de las 17 horas, la tarde ofrece música en directo, entradas gratuitas y dos noches con desayuno incluido a un hotel de cinco estrellas en Palma de Mallorca.

Este último premio se pondrá en juego durante el descanso, cuando tres aficionados seleccionados previamente a través de Instagram saltarán al césped para intentar marcar un gol desde el centro del campo. Pero este atractivo es solo uno más en una jornada en la que el feudo romano será escenario "de una fiesta", al convertirse en "un punto de encuentro para familias, jóvenes y aficionados".

Música en directo

Con DJ en directo desde las 15.30 horas y el mensaje de que "el fútbol sirve para unir, acompañar y apoyar causas que importan", el Atlético Saguntino se ha empeñado en llenar su estadio. Así, el club ha regalado entradas a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Sagunt, "permitiendo que las familias vinculadas puedan disfrutar del partido y compartir una experiencia diferente, lejos de la rutina y las preocupaciones".

Promoción del partido del domingo del Atlético Saguntino. / Atlético Saguntino

Además de otras acciones solidarias impulsadas durante la semana junto a la Fundación Unoentrecienmil, el club también invita a cada socio a que acuda acompañado por dos personas que tendrán la entrada gratuita, al igual que los aficionados que se presenten en taquilla con un 'flyer' promocional, que durante estos días se reparten en comercios del centro comercial Lepicentre.

Motor social

"Queremos que el estadio vuelva a llenarse de vida en una jornada para reconectar con lo más esencial del deporte, que es compartir, emocionarse y sentirse parte de algo más grande. Este domingo el Nou Morvedre será un lugar para celebrar, apoyar y volver a creer en el poder del fútbol como motor social", apuntan desde la entidad saguntinistas.