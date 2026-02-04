Así se pretende compatibilizar el desarrollo industrial de Sagunt con la biodiversidad

El plan especial de Parc Sagunt II cuenta con un estudio específico para garantizar la conectividad territorial y biológica del Marjal dels Moros con la Serra Calderona y el cauce del Palància, un corredor ecológico que también conecta con la huerta valenciana.

Figuración de un paso ecológico inferior. / Levante-EMV

El documento detalla el efecto barrera que provocan las infraestructuras viarias (AP-7, V-21 y V-23) y ferroviarias (Corredor Mediterráneo) y plantea medidas correctoras para mejorar la permeabilidad del sector y compatibilizar el desarrollo industrial y logístico sobre cerca de 5,4 millones de metros cuadrados donde se levanta la gigafactoría de PowerCo con la biodiversidad y la infraestructura verde en un entorno especialmente sensible.

Barrancos históricos

Entre las actuaciones que se contemplan en este estudio destacan la recuperación funcional de barrancos históricos, como el del Llop o la Maladitxa, la restitución y mejora ambiental de acequias tradicionales, procedentes de la Reial Sèquia de Montcada y la Sèquia de Gausa, así como la adecuación de pasos tanto inferiores como superiores para facilitar el tránsito de la fauna.

Pequeños hábitats

Otras propuestas que recogen este anexo al plan especial de Parc Sagunt II son la instalación de vallados selectivos y sistemas de escape para reducir atropellos, la revegetación con especies autóctonas de bajo consumo hídrico, la creación de pequeños hábitats intermedios con una zona encharcable, setos vivos o refugios, además de cajas nido, y la ampliación del corredor ecológico.