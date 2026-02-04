Juan Echanove lleva a Sagunt su homenaje a la Generación del 27

El actor Juan Echanove visitará Sagunt este fin de semana con el espectáculo de música clásica y poesía Mujeres y hombres del 27. Un evento que protagoniza junto con Luis Santana como barítono y Víctor Carbajo al piano.

El espectáculo rinde homenaje a una generación de poetas mujeres y hombres españoles con motivo del tercer centenario al poeta del siglo de oro, Luis de Góngora en mayo de 1927, organizado por el médico y poeta José María Romero para el ateneo de Sevilla.

Cartel del espectáculo. / Ayuntamiento de Sagunt

En este recital, la mujer tiene un importante lugar, aquellas mujeres del 27 llamadas "Las Sinsombrero", un término acuñado para denominar a las artistas españolas nacidas entre 1898 y 1911 de diferentes disciplinas como la literatura, la poesía, la pintura, la música, el cine o la filosofía. Mujeres valientes que se atrevieron a desafiar las tradiciones e hicieron su irrupción en el mundo intelectual de una manera nunca vista hasta entonces.

Esta cita musical y literaria, que se enmarca en la programación invernal de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt, tendrá lugar este sábado 7 de febrero a las 20 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo.

